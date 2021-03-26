Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin sektörel güven endekslerini açıkladı.

Buna göre, güven endeksi martta şubat ayına göre; hizmet sektöründe yüzde 5,1 ve perakende ticaret sektöründe yüzde 0,2 artarken, inşaat sektöründe yüzde 4 azaldı.

Hizmet sektörü güven endeksi 105,5 oldu



Hizmet sektörü güven endeksi şubat ayında 100,4 iken, mart ayında yüzde 5,1 oranında artarak 105,5 değerini aldı. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş durumu alt endeksi yüzde 1,2 artarak 103,0 oldu. Son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep alt endeksi yüzde 3,9 artarak 101,8 değerini aldı. Gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi alt endeksi ise yüzde 10,1 artarak 111,7 oldu.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi 109,2 oldu



Perakende ticaret sektörü güven endeksi mart ayında yüzde 0,2 oranında artarak 109,2 değerini aldı. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş hacmi satışlar alt endeksi yüzde 4,0 azalarak 117,3 oldu. Mevcut mal stok seviyesi alt endeksi yüzde 1,6 artarak 94,1 değerini aldı. Gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi alt endeksi ise yüzde 3,8 artarak 116,2 oldu.

İnşaat sektörü güven endeksi 79,8 oldu



İnşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 83,1 iken, mart ayında yüzde 4,0 oranında azalarak 79,8 değerini aldı. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi alt endeksi yüzde 0,8 azalarak 76,3 oldu. Gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi ise yüzde 6,8 azalarak 83,2 değerini aldı.

