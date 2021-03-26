Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamada, Genel Müdür Hüseyin Aydın'ın, bugün yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında görevini bırakacağı duyuruldu.

Açıklamada, Aydın'ın genel müdürlük görevinden istifa ederek ayrılmasının söz konusu olmadığı belirtildi. Genel Kurul’da, yeni yönetim kurulu ve Aydın’dan boşalan yeni genel müdür belirlenecek.

Hüseyin Aydın, 15 Temmuz 2011'den bu yana Ziraat Bankası Genel Müdürü görev yapıyordu. Aydın, 2010 yılından bu yana Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığı görevini yürütüyor.