TMSF'nin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilanına göre, Fon'un kayyum olarak atandığı Vera Denizcilik AŞ'nin varlıklarının, ticari ve iktisadi bütünlük kapsamında satışına karar verildi.

Söz konusu bütünlüğün kapsamı, uzunluğu 189,8 metre, ağırlığı 47 bin 929 detveyt ton olan Vera 9 (kiradaki ismi Era S) isimli kuru yük gemisi, gemi demirbaşları ile Vera Denizcilik'in taraf olduğu Bareboat Kira Sözleşmesi'nden oluşuyor.

Bedeli 3,5 milyon dolar olarak belirlendi

Muhammen bedeli 3,5 milyon dolar olarak belirlenen bütünlük, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle ihaleye çıkarılacak.

İhale, 20 Nisan saat 14.30'da TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.