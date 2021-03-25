Haber Giriş: 25 Mart 2021 Perşembe 22:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın görevini yarın devredecek
[Fotoğraf: AA]
Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, yarın yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında görevini bırakacak.
15 Temmuz 2011'den bu yana Ziraat Bankası Genel Müdürü olan Hüseyin Aydın, yarın gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurul'da görevini devredecek.
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