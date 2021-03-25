Türkiye Sağlıklı Kentler Birliğince "Bursa Işık Kirliliği Araştırma Projesi" hayata geçirildi.

Bu kapsamda Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Amatör Astronomi Derneği ve isikkirliligi.org iş birliğinde yapılan açıklamada, kentte nüfusun yüzde 90'ının yaşadığı 1021 farklı noktada gerçekleştirilen çalışmaların sonucunda ışık kirliliği haritası oluşturulduğu kaydedildi.

Dış aydınlatmalarda ışığın yüzde 30'u boşa gidiyor

Işık kirliliğinin ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerinin de belirlendiğine dikkat çekilen çalışmada, şunlar denildi:

"Projenin sonuç raporunda, Uluslararası Karanlık Gökyüzü Birliğinin yaptığı bir araştırmaya göre, dış aydınlatmalarda ışığın yüzde 30 kadarının boşa gittiği belirtildi. Bu yanlış uygulamaların maliyetinin ABD'de yılda 3,5 milyar dolar, İngiltere'de ise 53 milyon sterlin tutarında enerji kaybına neden olduğu vurgulandı. Türkiye'de de bugün itibarıyla yıllık 400 milyon lira tutarında enerjinin boşa gittiği tahmin ediliyor. Son yapılan araştırmada, Bursa'da yanlış aydınlatmadan kaynaklı kaybolan toplam ışık miktarının ise yıllık 21,13 milyon lira olduğu hesaplandı."

Verilere göre Türkiye nüfusunun yüzde 97,8'i de ışık kirliliği altında yaşıyor.

İnsan sağlığını olumsuz etkiliyor

Araştırmanın sonuç raporunda ışık kirliliğinin insan sağlığı üzerindeki etkilerinden şöyle bahsedildi:

"Yapılan araştırmalar, gece maruz kalınan fazla ışığın aşırı kilolu olma, depresyon, uyku bozukluğu, diyabet, meme kanseri ve başka hastalıklara yakalanma riskini artırdığını göstermektedir. 24 saatlik gündüz gece döngüsü, canlıların fizyolojik süreçlerini belirleyen, biyokimyasal mekanizmaları denetleyen biyolojik saatini etkiler.

Gece karanlıkta salgılanan melatonin hormonu, vücudun biyolojik saatini koruyup ritmini ayarlar, kansere karşı koruyucu direncini artırır. Aydınlık süresinin uzaması veya aniden ışığa çıkılması melatonin salınımını baskılar, üretimini durdurur. Benzer şekilde, gece vardiyasında çalışan kadınlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar, meme kanseri riskinin arttığını gösteriyor."