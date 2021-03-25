Samsun Valisi Zülkif Dağlı, yaptığı yazılı açıklamada, 2002-2020 döneminde Samsun'da üreticiye ödenen toplam mazot ve gübre desteği tutarının 544 milyon 103 bin 427 lira olduğunu söyledi.

Dağlı, "Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında, ilimizde yağlık ayçiçeği, soya, kanola, aspir, dane mısır, buğday, arpa, yulaf, çeltik, kuru fasulye, nohut, fındık, yem bitkileri ve patates ürünlerinde havzasında yetiştirilenlere tebliğde belirtilen miktarlar kadar, bu ürünlerin dışında kalan diğer bütün ürünlere de 'diğer ürünler' kategorisinde belirtilen miktar kadar mazot ve gübre destekleme ödemesi yapılmaktadır" dedi.

Bu model kapsamında desteklenen ürünlerin havzası dışında yetiştirilmesi durumunda mazot ve gübre desteği ödemesi yapılmadığına dikkati çeken Dağlı, şunları kaydetti:

"Bu sebeple üreticilerimizin tarımsal ürünleri havzalarında üretmeleri önem arz etmektedir. İlimizde bu yıl yapılacak olan gübre destekleme ödeme tutarı 9 milyon 908 bin lira iken, Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan tarafından gübre fiyatlarındaki artış göz önünde bulundurularak açıklanan yüzde 100'lük artışla bu rakam 19 milyon 816 bin liraya yükseltilmiştir. Böylelikle 2020 Yılı Mazot Gübre Desteklemeleri kapsamında Samsun'da 2 milyon 58 bin 255 dekar alanda 67 bin 798 çiftçimize, 42 milyon 753 bin 336 lira mazot ve 19 milyon 816 bin lira gübre desteklemesi olmak üzere toplamda 62 milyon 569 bin 369 lira destekleme ödemesi yapılacaktır."