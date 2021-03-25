Turizm sezonu 2020'de koronavirüs salgınının gölgesinde geçti. Türkiye "güvenli turizm sertifikası" ile tüm dünyaya örnek oldu.

Antalya'da 175 ülkeden 3 buçuk milyonun üzerinde turist tatil yaptı. Türkiye genelinde ise bu sayı 16 milyona yaklaştı.

Turizm sektörü, geçen yılın tecrübeleri ile bu yıla daha sıkı hazırlandı. Koronavirüsle mücadelede aşılamanın yaygınlaşması ile rezervasyonlar da arttı. Turizmciler rotasını yerli turiste çevirdi.

[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Erken rezervasyon fırsatları devam ediyor

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, "Erken rezervasyon fırsatlarımız devam ediyor. Hem yurt içinde hem yurt dışında yurt içindeki tatilcilerimiz için yüzde kırk yüzde kırk beşlere varan erken rezervasyon kampanyaları devam ediyor" dedi.

Tesisler birbirinden farklı seçenekte kampanyalar sunuyor. Atmaca, "Özellikle şu an evinde sıkılan, tatile çıkmayı arzulayan misafirlerin hareketini sağlamak için mayıs ayına kadar kampanyalar sürüyor" açıklamasını yaptı.

[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

İptalde ücret iade seçeneği

Tesislerin birçoğu koronavirüs nedeniyle rezervasyon iptallerine yönelik kolaylık da sağlıyor.

Tatilciler rezervasyonlarını son 3 gün kalana kadar iptal edebiliyor. Üstelik ödedikleri ücretlerini hiçbir kayıp yaşamadan geri alabiliyor.

Haber: Onur Altan