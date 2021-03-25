Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanı Beibut Atamkulov ile yaptığı çevrim içi görüşmesinde, iki ülke arasında köklü geçmişe dayanan kardeşlik ilişkisine dikkat çekti.

Karaismailoğlu, Türkiye’nin Orta Asya ülkelerine yönelik taşımalarda Kazakistan’ın ana transit güzergah olma pozisyonunun devam ettiğini anlattı.

Görüşmeler çerçevesinde geçen yıl Kazakistan tarafından sağlanan 12 bin adet ilave transit geçiş belgesi için teşekkür eden Karaismailoğlu, taşımaların ve ticaretin daha fazla akamete uğramaması ve bu sorunun tekrar yaşanmaması adına, ilave transit geçiş belgesi sorununa kesin çözüm bulunması gerektiğini söyledi.

Mayıs ayında yeni bir toplantı yapılacak

Bakan Atamkulov da görüşmede, ilave transit geçişler için gerekli çalışmaları yapacaklarını belirterek, "Türkiye’ye ilk etapta 3 bin adet ilave transit geçiş belgesi vereceğiz" dedi.

İki bakan, görüşme sonunda mayıs ayı başında "Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı" yapılması konusunda mutabık kaldı.