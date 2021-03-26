Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kolay İhracat Platformu Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Pekcan, "Kolay İhracat Platformu'nun ülkemiz ihracatının tabana yayılmasını tesis edeceğine, ülkemiz yatırımlar istihdam, üretim ve ihracat temelindeki büyümesine ivme kazandıracağına yürekten inanıyorum" dedi.

8 dilde hizmet veriliyor

Girişimcilerin önünü açmak için çalışmaların sürdüğünü belirten Pekcan şöyle konuştu:

"Bugünden itibaren Kolay İhracat Platformu ile firmalarımızı potansiyel müşterilerine ücretsiz ve aracısız olarak ulaştırıyoruz. Yurt dışındaki potansiyel alıcıların da firmalarımıza kolaylıkla ulaşmasını sağlıyoruz. Bu amaçla AskTurkiye web sitesi platforma entegre edilerek 8 farklı dilde hizmet veren bir yapıya kavuştu."

18 milyon alıcı bilgisi bulunuyor

18 milyon alıcı bilgisinin yer aldığı platforma, yurt dışındaki 70 binden fazla ihaleye ilişkin bilgiler de eklendi.

Platform 190'dan fazla ülkeyi kapsıyor.