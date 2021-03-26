Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi Müdürlüklerince başlatılan çalışma kapsamında Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, örgütün "yalnız kurt" eylemcisi olduğu yönünde istihbari bilgilere ulaşılan Irak uyruklu M.S.J'nin yakalanması için harekete geçti. Şüpheli, gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı.

Brüksel'de saldırı düzenleme tehdidinde bulunmuş

Eylem yapma hazırlığında olduğu değerlendirilen zanlının, terör örgütü mensuplarınca geçen yıl Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirilen saldırıdan ilham aldığı ve iletişim programlarında oluşturulan gruplarda Belçika'nın başkenti Brüksel'de yeni bir saldırı düzenleme tehdidinde bulunduğu yönündeki yazışmaları ve görselleri ortaya çıkarıldı.

Kamuflaj kıyafetli, kama ve kılıçla çekilmiş fotoğraflarına ulaşılan ve taktiksel olarak daha önce hiçbir eylemde bulunmadığı için deşifre edilemeyen zanlının, Hristiyanlara, Amerikalılara ve Şiilere karşı nefret söylemlerinde bulunduğu öğrenildi.

Basit araç gereçlerle ses getirecek eylemlerde bulunmak için örgütten talimat beklediği değerlendirilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Örgütün sözde "zekat memuru" tutuklandı

Örgütün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesi amacıyla çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, 2015'te Irak'ta DEAŞ'ın finans kaynaklarından "Zekat Divanı" isimli yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet gösteren şüphelinin kentte olduğunu tespit etti.

Zanlının, Irak'ta iş yerlerinden "örgütün korkutucu gücü"nden yararlanarak zorla para aldığı görüntülere ulaşan ekipler, kriminal eşleştirmeler sonucu eşkali belirlenen Irak uyruklu Y.G.A.A'yı düzenledikleri operasyonla yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.