2019 yılının Ekim ayında Borsa İstanbul'un Genel Müdürü olarak atanan Hakan Atilla, 8 Mart'ta görevinden istifa etmişti.

Atilla'dan boşalan koltuğa oturacak isim Borsa İstanbul'da Genel Kurul sonrası belli oldu. Genel müdürlük görevine Kotasyondan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Korkmaz Ergun getirildi.

Dr. Korkmaz Ergun, Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü'nde 1997 yılında tamamladı.

24 yıllık tecrübe

Ergun, aynı yıl Borsa İstanbul’da çalışma hayatına başladı. Yüksek lisansını ve doktorasını Marmara Üniversitesi İktisat Anabilim Dalında tamamladı.



24 yıllık Borsa ve Sermaye Piyasaları tecrübesine sahip olan Ergun, çok sayıda şirketin halka arzının değerlendirilmesi ile işlem gören şirketlerin incelenmesini ve piyasa faaliyetlerini yönetti.