Gelire Endeksli Devlet İç Borçlanma Senetleri (GES) bugün yatırımcıların talebine sunuluyor. Başvurular kamu bankaları aracılığıyla gerçekleşecek.

TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Dr. Cahit Sönmez GES sürecini şöyle anlattı:

"Burada halka arz yöntemi var, benimsenen halka arz yöntemi. Bireysel katılımcılar bu ihaleye girecekler. Kamu bankaları tarafından Ziraat Bankası ve Halkbank Vakıfbank tarafından talep toplanacak bu talebe göre de talep toplama tarihi bittikten sonra senetler dağılımı yapılacak."

Üç ayda bir kupon ödemesi yapılacak

24 Haziran'da yatırımcıların hesaplarına aktarılacak senetler, dönemsel bazda yatırımcısına yüzde 5,32 oranında getiri sağlayacak. GES'lerin yıllık bileşik getiri oranı ise yüzde 23,04 olacak.

Yatırımcıya 6 ay vadeyle sunulan senetlerde üç ayda bir kupon ödemesi yapılacak. Senetlerin ilk kupon ödeme tarihi ise 23 Eylül olacak.

Şu an ki piyasa konjonktürüne göre 6 aylık sürenin tasarruf sahibinin beklemesi için uzun olduğunu belirten Dr. Sönmez, bu durumun üç aylık kupon ödemesiyle daha cazip bir hale getirildiğini söyledi.

"Garanti hesapları tercih eden yatırımcılar tercih edebilir"

Yatırımcılar senet için en az 1000 lira tutarında talepte bulunacak. 1 liranın katları şeklinde senet ihraç edilecek.

Dr. Cahit Sönmez, GES'lerin hedef kitlesiyle ilgili olarak ise şunları söyledi:

"Gelire endeksli senetler biraz daha risk profili düşük yatırımcıların, yani borsaya çok fazla yönelemeyen, tahvil bono mevduat hesapları gibi garanti olan hesapları tercih eden yatırımcıların biraz daha gelir endeksli senetleri tercih edeceklerini düşünüyorum."