Piyasaların odaklandığı ABD Merkez Bankası FED'in faiz kararı bugün açıklanacak.

Beklenti, bankanın enflasyonu kontrol altına almak için resesyon riskini üstlenmesi ve sert bir faiz artışına gitmesi yönünde.

ABD'de enflasyon kararı açıklanana kadar 50 baz puanlık bir artış beklentisi olduğunu anımsatan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Çetinkaya, "Enflasyon rakamlarının beklentilerin üzerinde gelmesine bağlı olarak 75 baz puanlık bir faiz artışı konuşulmaya başlandı" dedi.

"Altın yukarı yönlü hareket edebilir"

FED'in kararının bir diğer etkisi de emtia fiyatları üzerinde. Kararla petrol ve altın fiyatlarında da yön belli olacak. FED Başkanı Jerome Powel'ın yapacağı açıklama da yakından takip edilecek.

Küresel piyasalar açısından dolara ulaşma maliyetinin ciddi olarak artacağını söyleyen Prof. Dr. Çetinkaya, "Likiditeye ulaşma maliyetleri artacak. Hem Rusya-Ukrayna krizinin devam etmesi hem de FED'in ve ESB'nin alacağı kararın net bir şekilde belli olmamasına bağlı olarak altındaki hareketin de yukarı yönlü olabilme ihtimalinin güçlü olduğunu söyleyebilirim" değerlendirmesinde bulundu.

ABD Merkez Bankası, mayıs ayındaki toplantıda 50 puanlık faiz artışına gitmişti.