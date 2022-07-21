Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında toplanan Fiyat İstikrarı Komitesinde, son dönemde küresel gelişmelere bağlı başta enerji ve gıda olmak üzere emtia fiyatlarının seyri mercek altına alınacak ve gelecek döneme ilişkin olarak bu alanda atılacak adımlar değerlendirildi.

Bakan Nebati, toplantının ardından yaptığı açıklamada "Güncel enflasyon gelişmelerini mercek altına aldığımız toplantı kapsamında arz kesintilerinin gıda ve enerji fiyatları üzerindeki risklerini detaylandırarak stratejik tarımsal ürünlerin yurt içi arzındaki gelişmelerini kapsamlı bir şekilde değerlendirdik" açıklamasını yaptı.

Emtia fiyatlarının seyri değerlendirildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı da toplantının ardından komitenin görüştüğü konuları ve aldığı kararları açıkladı.

Açıklamada "Toplantıda güncel enflasyon gelişmeleri mercek altına alınırken, küresel düzeyde enflasyonist baskılar ile gıda ve enerji arz güvenliğine ilişkin endişelerin yoğunlaştığı içinde bulunduğumuz bu dönemde emtia fiyatlarının seyri değerlendirilmiştir" denildi.

Tarımsal ürünlerin arzı görüşüldü

Gıda fiyatları özelinde buğday, arpa, ayçiçek yağı ve şeker gibi stratejik tarımsal ürünlerin yurt içi arzındaki gelişmelerin değerlendirildiği toplantıda yılın ikinci yarısında fiyat istikrarını etkileyecek diğer faktörler de görüşüldü.

Komite tarafından alınan kararlar şu şekilde:

1. Kamu fiyat politikalarının, enflasyonla mücadele konusundaki kararlılık ve mali

disiplin çerçevesinde belirlenmeye devam edilmesine,

2. Stratejik tarım ürünlerinin ilgili kurumlarımız tarafından satın alınmasına devam

edilmesine,

3. Özellikle gıda ve enerji fiyatları başta olmak üzere fiyat istikrarına yönelik tüm

paydaşların eş güdüm içerisinde çalışmaya devam etmesine,

4. Kış öncesi doğalgaz depolama ünitelerinin en üst kapasiteye ulaştırılmasına

5. Avrupa başta olmak üzere tüm dünyada enerji tasarrufuna yönelik önlemler en üst seviyede alınırken ülkemizde de enerji tüketim alışkanlıklarının bu istikamette yönlendirilmesine karar verilmiştir.