Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantısının bugün gerçekleştirildiğini söyledi.

Toplantıda, küresel finans piyasalarındaki gelişmeleri ve Türkiye'ye olası etkilerini, enerji ve gayrimenkul fonlarına ilişkin son durumu ele aldıklarını belirten Bakan Albayrak, şunları kaydetti:

"Ulusal Rating Kurumu konusunu, İstanbul Finans Merkezi çalışmalarını, konkordatolu firmaların kredilerinde yeniden yapılandırma süreçlerindeki son durumu, Borsa İstanbul Referans Faiz çalışmaları ile Omnibus ve Pazar Düzenlemelerini görüştük."

Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantımızı gerçekleştirdik. Küresel finans piyasalarındaki gelişmeleri ve ülkemize olası etkilerini, enerji ve gayrimenkul fonlarına ilişkin son durumu ele aldık. pic.twitter.com/4z6AUvxbip — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 10, 2019

TCMB İletişim Başdanışmanı Otyam'a iletişim koordinasyonu görevi

Hazine ve Maliye Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada da Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesinin toplantısında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İletişim Başdanışmanı Gökay Otyam'a, FiKKO'nun ve çatısı altındaki kuruluşların iletişim koordinasyonu görevinin verildiği ifade edildi.

Bugün gerçekleştirilen Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantısında TCMB İletişim Başdanışmanı Gökay Otyam’a, FiKKO’nun ve çatısı altındaki kuruluşların iletişim koordinasyonu görevi verilmiştir. pic.twitter.com/ZfHHELXI4L — T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (@HMBakanligi) July 10, 2019

Kaynak: AA