Fed'in gelecek yıl faiz indirimlerine başlaması bekleniyor

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentilere paralel değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutarken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in yüzde 80 ihtimalle martta faiz indirimlerine başlayacağı, 2024 genelinde de 4 veya 5 kez faiz indirimine gidebileceği tahminleri ağırlık kazandı.

Geçen yıl mart ayında başladığı "şahin" adımlarla politika faizini 22 yılın en yüksek seviyesine çıkaran Fed, enflasyondaki olumlu seyir ve iş gücü piyasasındaki soğuma işaretleri sonrası yaklaşık 2 yılın ardından ilk kez "güvercin" mesaj verdi.

Federal Açık Piyasa Komitesi dünkü toplantısında politika faizini yüzde 5,25-5,50 seviyesinde sabit tutarken, karar metninde görülen değişiklikler "enflasyon endişelerinin azaldığı" şeklinde yorumlandı.

Fed Başkanı Jerome Powell, kararın açıklanmasının ardından yaptığı değerlendirmede, sıkılaştırma döngüsünde politika faizinin muhtemelen zirvede veya zirveye yakın olduğuna inandıklarını belirtti.

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin bu toplantısında faiz indirimlerini tartıştığını ifade eden Powell, Banka yetkililerinin, faiz oranlarının daha da artırılmasını uygun bulmamalarına rağmen bu olasılığı masadan kaldırmak da istemediklerini bildirdi.

Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in yüzde 80 ihtimalle martta faiz indirimlerine başlayacağı, 2024 genelinde de 4 veya 5 kez faiz indirimine gidebileceği tahminleri öne çıktı.

İş gücü piyasası soğuma belirtileri göstermeye devam ediyor

Geçen hafta açıklanan verilere göre, ABD'de tarım dışı istihdam, grevdeki otomotiv işçilerinin işlerine dönmesinin de etkisiyle kasımda 199 bin kişi artarak beklentileri aştı. ABD'de işsizlik oranı da yüzde 3,9'dan 3,7'ye düştü. Buna karşın JOLTS açık iş sayısı ekimde bir önceki aya kıyasla 617 bin azalarak 8 milyon 733 bine geriledi.

Analistler, piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen açık iş sayısının, Mart 2021'den bu zamana kadarki en düşük seviyeye indiğini, bu durumun yüksek faiz oranlarının iş gücü talebini azalttığının bir göstergesi olduğunu belirtti.

Ülkede, özel sektör istihdamı kasımda 103 bin kişiyle piyasa beklentilerinin altında artış gösterdi. ADP özel sektör istihdamı verisine göre, kasımda çalışanların yıllık ücreti yüzde 5,6 arttı. Eylül 2021'den bu yana en düşük yükselişini kaydeden söz konusu ücret artışı, ekimde yüzde 5,7 olmuştu.

Böylece, ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin ardından ADP özel sektör istihdamı verileri de iş gücü piyasasındaki soğumayı destekleyici nitelikte oldu. Analistler, ABD'de çalışanların ücret artış hızındaki yavaşlamanın da dikkati çektiğini ifade etti.

Beklentilerin üzerinde gelen tarım dışı istihdam verisine karşın ABD ekonomisinde "yumuşak iniş" senaryosunun öne çıktığını belirten analistlere göre, ABD'de enflasyonun yavaşlamaya devam etmesi de Fed'in "güvercin" mesajlarını güçlendirmesinde etkili oldu.

Öte yandan, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kasımda aylık bazda değişim göstermeyeceği yönündeki piyasa beklentisinin aksine yüzde 0,1 arttı. Yıllık bazda ise yüzde 3,1 artışla öngörüler doğrultusunda gerçekleşti. Yavaşlamaya devam eden yıllık enflasyon 5 ayın en düşük seviyesini kaydetti.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ise beklentilere paralel olarak kasımda aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 4 artış gösterdi. Bu dönemde çekirdek enflasyon yıllık bazda son 2 yılın en düşük seviyesinde kalmaya devam etti.

Üretici Fiyat Endeksi ise kasımda aylık bazda değişim göstermedi, yıllık bazda yüzde 0,9 artışla beklentilerin altında kaldı.

Fed'in gelecek yıl toplamda 75 baz puanlık faiz indirimine gidebileceği tahmin ediliyor

Ekonomiye ilişkin tahminlerini de açıklayan Fed, federal fon oranına ilişkin tahminini bu yıl sonu için eylülde öngördüğü yüzde 5,6 seviyesinden yüzde 5,4 seviyesine çekti.

Fed, yıl boyunca her iki toplantıda bir ekonomiye ilişkin tahminlerinin yer aldığı bir "projeksiyon" tablosu yayınlıyor.

Bu tabloda Fed'in federal fon oranına ilişkin 2024 yılı tahmini yüzde 5,1'den yüzde 4,6'ya, 2025 yılı için yüzde 3,9'dan yüzde 3,6'ya indirildi.

Fed'in 2026 yılına ilişkin faiz öngörüsü ise yüzde 2,9 olarak korundu. Uzun dönem ortalama faiz beklentisi de yüzde 2,5'te tutuldu.

Söz konusu tahminler, Fed'in gelecek yıl toplamda 75 baz puanlık faiz indirimine gidebileceğini işaret ediyor.

Bankanın enflasyon tahminleri ise bu yıl için yüzde 3,3'ten yüzde 2,8'e, 2024 için yüzde 2,5'ten yüzde 2,4'e ve 2025 için yüzde 2,2'den yüzde 2,1'e indirildi. Enflasyon tahmini 2026 için yüzde 2 olarak belirlendi.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek enflasyona ilişkin tahminler de aşağı yönlü revize edildi. Çekirdek enflasyona yönelik öngörüler bu yıl için yüzde 3,7'den yüzde 3,2'ye, 2024 için yüzde 2,6'dan yüzde 2,4'e ve 2025 için yüzde 2,3'ten yüzde 2,2'ye indirildi. Fed'in 2026 yılı çekirdek enflasyon tahmini ise yüzde 2'de sabit tutuldu.

Büyüme tahminleri ise bu yıl için yüzde 2,1'den yüzde 2,6'ya yükseltilirken, gelecek yıl için yüzde 1,5'ten yüzde 1,4'e düşürüldü. Büyüme tahmini 2025 yılı için yüzde 1,8'de bırakıldı, 2026 için yüzde 1,8'den yüzde 1,9'a çıkarıldı.

İşsizlik oranına ilişkin tahminler ise bu yıl için yüzde 3,8, gelecek yıl için yüzde 4,1 ve 2025 için yüzde 4,1'de sabit tutuldu. 2026 yılına ilişkin işsizlik oranı öngörüsü ise yüzde 4'ten yüzde 4,1'e yükseltildi.

