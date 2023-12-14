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Ekonomi
AA 14.12.2023 12:26

Küresel petrol arzı kasımda azaldı

Küresel petrol üretimi, kasımda önceki aya göre günlük 120 bin varil azalarak 102 milyon 130 bin varile geriledi.

Küresel petrol arzı kasımda azaldı
[Fotograf: AA]

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA), kasım ayına ilişkin "Petrol Piyasası Raporu"na göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol üretimi, kasımda günlük yaklaşık 100 bin varil azalarak 28 milyon 100 bin varil oldu.

Bu dönemde ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan OPEC üretimi ise günlük 5 milyon 590 bin varil olarak kayıtlara geçti. Böylece OPEC'in toplam petrol üretimi, geçen ay günlük yaklaşık 33 milyon 690 bin varil olarak gerçekleşti.

OPEC dışı ülkelerin günlük petrol üretimi ise söz konusu dönemde günlük 30 bin varil azalarak yaklaşık 68 milyon 450 bin varil oldu.

Buna göre, küresel petrol üretimi kasımda günlük 120 bin varil azalarak 102 milyon 130 bin varil oldu.

Bu dönemde, Kanada, ABD ve İran üretimini en fazla artıran ülkeler oldu. Kasımda günlük üretim önceki aya göre, Kanada'da 110 bin varil, ABD'de ve İran'da ise 90 bin varil arttı.

Yıl bazında ise beklenenden yüksek ABD üretimi, Brezilya'nın güçlü üretim performansı ve artan İran üretimi, arz büyümesinde etkili oldu. Ayrıca, talebin beklenin altında büyüme kaydetmesi de piyasalarda yılın son çeyreğindeki arz sıkılaşmasının önüne geçti.

Küresel petrol talebi büyüme hızı gelecek yıl yavaşlayacak

IEA'ya göre, küresel petrol talebi, bu yıl geçen yıla göre günlük yaklaşık 2 milyon 300 bin varil artışla 101 milyon 700 bin varile ulaşacak. Bu rakam, geçen ayki tahminin yaklaşık 90 bin varil altında gerçekleşti.

Söz konusu artışın yaklaşık yüzde 80'inin Çin'den gelmesi bekleniyor.

Küresel petrol talebindeki büyümenin gelecek yıl ise yarı yarıya azalacağı öngörülüyor. Talebin, 2024'te günlük yaklaşık 102 milyon 780 bin varile ulaşması bekleniyor.

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