Haber Giriş: 30 Kasım 2020 Pazartesi 18:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fed, kredi programlarının süresini 31 Mart’a kadar uzattı
[Fotoğraf: AA]
ABD Merkez Bankası (Fed), yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınının ekonomik etkilerine karşı hayata geçirdiği kredi programlarının süresini 31 Mart 2021'ye kadar uzattığını duyurdu.
ABD Merkez Bankası (Fed), daha önce 31 Aralık’ta sona ermesi planlanan kredi programlarının süresinde uzatmaya gidildiğini açıkladı.
Bu kapsamda 4 kredi programının süresinin 31 Mart’a kadar uzatıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Hazine Bakanlığı tarafından onaylanan uzatma, potansiyel kredi tesisi katılımcılarınca planlamayı kolaylaştıracak ve bu kredi tesislerinin ekonominin COVID-19 salgınını atlatmasına yardımcı olmak için 2021’in ilk çeyreğine kadar kullanılmaya devam edileceği konusunda kesinlik sağlayacak."
Açıklamada, Fed’in söz konusu likidite faaliyetlerinin piyasaların işlemesini ve kredi sağlanmasını desteklemeye devam ettiği kaydedildi.
Etiketler: ABD FED Koronavirüs
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