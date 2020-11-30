Kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını sonrası dünya genelinde medikal tekstil ürünlerine talep çok büyük oranda arttı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, 2019'un ocak-ekim döneminde 50 milyon dolarlık medikal tekstil ürünü ihraç edildi.

İhracat 2020'in 10 ayında 1 milyar 83 milyon dolara yükseldi

Türk tekstilcisinin sürece hızlı uyumu ve kapasite artırımıyla ihracat 2020'in 10 ayında 1 milyar 83 milyon dolara yükseldi. Türkiye'den 167 ülkeye yapılan medikal tekstil ihracatında ilk sırada 165 milyon dolarla Almanya yer alırken, bu ülkeyi 160 milyon dolarla ABD, 104 milyon dolarla İngiltere ve Hollanda izledi.

Salgın öncesi dünyanın en büyük medikal tekstil ürünleri ihracatçısı olan Çin'e ise Türkiye'den bu dönemde 24 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti.

İhracatın 700 milyon dolarını ameliyat önlüğü oluşturdu

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş, salgın döneminde birçok firmanın maske ve önlük gibi medikal tekstil ürünlerine yöneldiğini, sadece ekim ayında 95 milyon dolarlık medikal tekstil ürünü ihraç edildiğini söyledi.

Medikal tekstil ihracatının alt kalemleri hakkında da bilgi veren Sertbaş, "Ameliyat önlüğünün payı 700 milyon dolar, tıbbi maske ihracat payı ise 173 milyon dolar. EİB (Ege İhracatçı Birlikleri) olarak ise 10 aylık dönemde 73 milyon dolar medikal ürün ihracatı gerçekleştirdik. Bunun 55 milyon doları ameliyat önlüğü, 8 milyon doları ise tıbbi maske." dedi.

"Aylık ortalama 100 milyon dolarlık bir ihracatımız var"

Medikal tekstil üretiminin son dönemde yatay seyrettiğine işaret eden Sertbaş, "Aylık ortalama 100 milyon dolarlık bir ihracatımız var. Bu seviyede de devam eder diye öngörüyoruz. Piyasa artık oturdu." diye konuştu.

Hazır giyimde ise yeni siparişlerin tedirginlik nedeniyle gelmediğine değinen Sertbaş, "Marttaki gibi keskin bir iptal yok ama yeni sipariş de yok. Salgının durumuna göre sipariş alacağız. Aralık sonuna kadar iyi gideriz. Yeni yılın başında salgın devam ederse ve kapanmalar başlarsa sıkıntı yaşarız diye görüyoruz." dedi.