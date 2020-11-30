Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,85 azalışla 444,00 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 720,00 lira, Cumhuriyet altını 2.947,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,85 düşüşle 444,00 liradan işlem gördü.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 443 lira 60 kuruşken satışı ise 443 lira 80 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 715 lira satış fiyatı ise 720 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? 30 Kasım 2020 güncel altın fiyatları…

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: