Parçalı Bulutlu 13.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 28.05.2026 23:00

Bolu'da bayram dönüşü ağır tonajlı araçlara seyir yasağı

Kurban Bayramı tatili dönüşü trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla Bolu'da 1,5 gün süreyle kamyon, çekici ve tankerlerin seyir halinde olmasına izin verilmeyecek.

Bolu'da bayram dönüşü ağır tonajlı araçlara seyir yasağı
[Fotograf: AA]

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, Kurban Bayramı tatili nedeniyle özellikle büyük şehirlerden diğer şehirlere ve turizm bölgeleri istikametine giden güzergahlarda taşıt trafiğinin yoğunlaşacağının göz önünde bulundurulduğu belirtildi.

Vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerinin sağlanması, oluşabilecek trafik sıkışıklığının azaltılabilmesi, sürücülerin trafik kural ihlallerinin önlenmesi ve asayişin muhafazası ile kamu düzeninin sağlanması amacıyla tedbirler alındığı bildirildi.

Bu kapsamda; 30 Mayıs Cumartesi günü saat 13.00'den itibaren 1 Haziran Pazartesi günü saat 01.00'e kadar İstanbul istikametinde Anadolu Otoyolu'nun Ankara il sınırından, D-100 kara yolunun Karabük il sınırından, D-750 kara yolunun da Ankara il sınırından Düzce il sınırına kadar kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların arada kalan girişler dahil seyirlerine 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi gereği izin verilmeyecek.

Öte yandan, tedarik süreçlerinin aksamaması amacıyla yaş sebze ve meyve, canlı hayvan, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bozulabilir ve dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, ambalajlı su ürünleri, posta ve süreli yayın, hayvan yemi ile akaryakıt taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların ise öncelikle ana arterler dışındaki güzergahları kullanmaları, zorunlu hallerde ise ana arterlerde en kısa süreyle seyretmeleri kaydıyla istisnai olarak trafiğe çıkmalarına izin verilecek.

ETİKETLER
Bolu Kurban Bayramı Trafik
Sıradaki Haber
Edirne'yi dolu ve sağanak vurdu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:40
İran devlet televizyonu: ABD'ye ait hava aracı düşürüldü
00:33
Trabzon'da otomobil, yaya geçidinden geçen motosiklete çarptı
23:30
ABD'de Trump'lı 250 dolarlık banknot iddiası
23:00
Bakan Çiftçi'den HAYAT 112 ACİL paylaşımı: İhbarlarınız saniyeler içinde ulaşabiliyor
22:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk hacılarla telefonda görüştü
21:22
Katil İsrail'in Lübnan'a saldırılarında can kaybı 3 bin 324'e yükseldi
SOLOTÜRK’ten İstanbul semalarında fetih provası
SOLOTÜRK’ten İstanbul semalarında fetih provası
FOTO FOKUS
ABD'de Türk lezzetleri tam not aldı
ABD'de Türk lezzetleri tam not aldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ