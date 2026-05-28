AA 28.05.2026 14:58

Amasra'da bayram yoğunluğu

Kurban Bayramı tatilini geçirmek için tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle ünlü Bartın'ın Amasra ilçesine gelenler yoğunluk oluşturdu.

Amasra Kalesi ile 2015'te UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne eklenen, el değmemiş koyları, temiz kumsalları, az dalgalı denizi ve doğayla bütünleşen güzelliklerinin yanı sıra balık ağırlıklı mutfak kültürüyle yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanları arasında yer alan Amasra, bayramda da ilgi görüyor.

Helenistik, arkaik, klasik, Roma, Bizans, Ceneviz, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait çok sayıda eserin bulunduğu ilçede Büyük ve Küçük Liman mevkisindeki plajlarda bayramın ikinci gününde yoğunluk yaşandı.

Hava sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü ilçede Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi, Kemere Köprüsü ve Kültür Parkı'nda vakit geçiren tatilciler, mendirek ve kayalıklarda bol bol fotoğraf çektirdi.

"Konaklama tesislerimiz hemen hemen doldu"

Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Melih Saylam, ilçede 3 bin yatak kapasitesine sahip otel ve pansiyonların tamamının dolduğunu, binlerce günübirlik turistin akın ettiğini söyledi.

Başta Ankara olmak üzere çevre illerden çok sayıda ziyaretçi ağırladıklarını dile getiren Saylam, "Ankara'nın en yakın sahili olan Amasra, bu bayram tatilinde de ciddi yoğunluk yaşıyor. Gelenlerin büyük çoğunluğunu Ankaralılar oluşturdu. Hava sıcaklığının da yüksek olmasıyla Büyük Liman ve Küçük Liman mevkisindeki plajlarda da hareketlilik, yoğunluk yaşanıyor." diye konuştu.

Saylam, tedbirlerle sorunsuz bayram geçirmelerine karşın özellikle balık lokantalarında uzun kuyrukların oluştuğunu anlattı.

Her mevsim günübirlik tatilci ağırlamalarında balık ve salata ağırlıklı mutfak kültürünün etkili olduğunu vurgulayan Saylam, "6 bin nüfuslu Amasra'da günübirlik ziyaretçi sayısı, bayram tatilinin ilk 5 gününde 100 bini aştı. Konaklama tesislerimiz hemen hemen doldu. İlçemizdeki bu yoğunluk, bayram tatili sonuna kadar artarak devam edecektir." dedi.

