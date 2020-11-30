Haber Giriş: 30 Kasım 2020 Pazartesi 17:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
New York borsası karışık seyirle açıldı
[Fotoğraf: AA]
New York borsası haftanın ilk işlem gününe karışık seyirle başladı.
Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,61 azalışla 29.728,56 puandan işlem gördü.
S&P 500 endeksi yüzde 0,21 düşüşle 3.630,63 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,27 artarak 12.239,28 puandan işlem görmeye başladı.
Etiketler: ABD ABD Ekonomisi Borsa
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