Fatih'te uyuşturucu ticareti polise takıldı: Oyuncak ayıdan uyuşturucu çıktı

Fatih ilçesi Seyyid Ömer Mahallesi'nde bulunan bir adreste, bir kadının sokak aralarında uyuşturucu madde sattığı ve uyuşturucu evinde bulundurduğu ihbarı üzerine emniyet ekipleri harekete geçti.

Belirlenen adres ve çevresinde ayrıca sokak aralarında tedbir alınırken, 19 Temmuz'da akşam saatlerinde şüpheli şahıs takibe alındı.

Bir süre sonra kadının buluştuğu kişiye para karşılığında çantasından çıkardığı bir cismi vermesi üzerine operasyon başlatıldı.

Operasyon neticesinde S.C. isimli kadın ve A.D. yakalanarak gözaltına alındı.

Uyuşturucuları ve parayı oyuncak ayıya zulalamış A.D.'nin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirilirken, kadın şüphelinin evinde yapılan aramalarda ise oyuncak ayı içerisine gizlenmiş çeşitli uyuşturucu maddeler,1 adet hasas terazi, 49 bin 930 lira, 240 euro 56 dolar para ile 31 bin lira ve 100 dolar sahte para ele geçirildi.

Şüpheli şahıslardan; A.D. "Kullanmak için Uyuşturucu Madde Bulundurmak" suçundan hakkında başlatılan adli işlemlerin ardından adli makamlarca serbest bırakılırken, S.C. isimli şahıs ise "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" ve “Parada Sahtecilik” suçlarından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.