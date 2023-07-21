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Ekonomi
TRT Haber 21.07.2023 10:30

Buğday fiyatları bir günde yüzde 8'den fazla arttı

Tahıl anlaşmasının yenilenmemesinin ardından, Rusya'nın yük gemilerini hedef görmesi buğday fiyatlarını yükseltti. Avrupa borsalarında buğday fiyatları bir günde yüzde 8'den fazla arttı.

Buğday fiyatları bir günde yüzde 8'den fazla arttı
[Fotograf: AP]

Moskova tahıl koridoru anlaşmasından çekildi. Ardından Ukrayna limanlarına giden gemilerin potansiyel askeri hedef olarak görüleceğini açıkladı.

Buğday fiyatları küresel piyasalarda hızla yükseldi.

Avrupa borsalarında buğday fiyatları çarşamba günü bir önceki güne göre yüzde 8,2, mısır fiyatları ise yüzde 5,4 arttı.

ABD buğday vadeli işlemlerinde de yüzde 8,5'lik artışla Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından bu yana en yüksek günlük artış yaşandı.

Rusya ile vakit kaybetmeden bir anlaşmaya varılması şart görülüyor

Uzmanlar piyasa fiyatlarının yükselmesinin doğrudan tüketiciye yansıtılmayacağını belirtiyor.

Arzdaki kesintinin zamana yayılması ise fiyatların yükselmeye başlamasındaki en büyük etken olarak kabul ediliyor. Bu nedenle Rusya ile vakit kaybetmeden bir anlaşmaya varılması şart görülüyor.

Rusya Devlet Başkanı Putin, taleplerinin karşılanması halinde tahıl anlaşmasına derhal geri döneceğini söyledi.

Bu talepler arasında Rus tahıl ve gübre satışları üzerindeki yaptırımların kaldırılması ve Rusya'nın tarım bankasının küresel bir ödeme sistemine yeniden bağlanması yer alıyor. 

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