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Ekonomi
AA 21.07.2023 10:07

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,2 azalışla 7.550,00 puandan başladı.

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
[Fotograf: AA]

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,2 altında 7.550,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 1,2 üzerinde 7.564,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise 7.558,00 puana indi.

Küresel piyasalar, ABD'de devam eden bilanço sezonunda şirketlerin finansal sonuçlarından alınan karışık sinyaller ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin belirsizliklerle yön arayışını sürdürüyor.

Analistler, dün ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısındaki gerilemenin ardından soru işaretlerinin daha fazla arttığını belirterek, ABD'de haftalık işsizlik başvurularındaki beklenmedik düşüşün daha güçlü bir istihdam raporuna işaret ettiğini söyledi.

Yurt içinde ise Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğe göre, kur korumalı hesaplara yüzde 15 oranında zorunlu karşılık tesis etme yükümlülüğü getirildi.

Analistler, bugün yurt içi ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu ifade ederek, teknik açıdan endeks kontratında 7.600 ve 7.700 seviyelerinin direnç, 7.500 ve 7.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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