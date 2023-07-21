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Ekonomi
İHA 21.07.2023 10:27

Tarımsal girdi fiyatları yıllık yüzde 33,22 arttı

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) Mayıs ayında yıllık yüzde 33,22, aylık yüzde 0,26 arttı.

Tarımsal girdi fiyatları yıllık yüzde 33,22 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayı Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi verisini açıkladı.

Buna göre, tarımsal girdi fiyat endeksinde (Tarım-GFE) Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,26, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 10,02, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,22 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 87,66 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 0,10 azalış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 2,61 artış gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 29,13, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 67,20 artış gerçekleşti.

Tarımsal girdi fiyatları yıllık yüzde 33,22 arttı

Yıllık Tarım-GFE'ye göre 3 alt grup daha düşük, 8 alt grup daha yüksek değişim gösterdi Yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 79,85 ile malzemeler ve yüzde 76,10 ile diğer mal ve hizmetler oldu.

Bir önceki yılın aynı ayına göre azalış gösteren tek alt grup ise yüzde 3,39 ile enerji ve yağlar oldu.

Aylık Tarım-GFE'ye göre 2 alt grup daha düşük, 9 alt grup daha yüksek değişim gösterdi Bir önceki aya göre azalış gösteren alt gruplar sırasıyla, yüzde 5,36 ile enerji ve yağlar ve yüzde 1,92 ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu.

Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 5,02 ile veteriner harcamaları ve yüzde 3,65 ile malzemeler oldu.

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