Sarsılmaz'dan Cumhuriyet'in 100. yılı için özel tabanca

Makineli tüfekler, tabancalar, yerli araçlarda kullanılan ürünler. Havada, denizde ve karada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını karşılıyor. Sahadaki mücadelede kilit rol oynuyor. Hepsi Türk mühendisliğinin imzasını taşıyor.

Türkiye, savunma sanayiinde yerli hamleleriyle büyük mesafe katetti. Üretimde önemli paylardan biri de Sarsılmaz Silah Sanayii'ne ait. Düzce'de bulunan fabrikada üretim süreci yoğun şekilde işliyor. Malzemeler, üstün silahlara dönüşmek için usta ellerin güvencesinde.

TSK'nın sahadaki en büyük yardımcısı yerli silahlar Düzce'de Avrupa'nın en büyük tesislerinden birinde titiz aşamaların ardından kullanıma hazır hale getiriliyor. Her bir parçası aşama aşama bir araya getiriliyor, ayrıntılı şekilde inceleniyor. Mehmetçik'e ve kolluk kuvvetlerine emanet ediliyor.

Üretilen bazı silahların ise özel bir anlamı var. Savunma sanayiinde yerlileşme Cumhuriyetin en önemli hedeflerinden. İşte bu hedefi temsilen Sarsılmaz tarafından Cumhuriyetin 100. yılı onuruna "SAR 2023" tabancası üretildi.

"SAR 2023" ise özellikleri ve tek seferlik üretimiyle koleksiyon değeri taşıyor.

"Artık silahlı robot da imal ediyoruz"

Sarsılmaz Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş, TRT Haber'e yaptığı açıklamada, "Sarsılmaz artık bir teknoloji şirketi, yalnız bir silah fabrikası değil. Bir birliğin ihtiyacı olan bütün silahları imal etmekteyiz. Artık otonom ve yapay zekaya geçiyoruz. Geçtik son iki yıldır çalışıyoruz. Artık robot da imal ediyoruz hem de silahlı robot." ifadelerini kullandı.

300'den fazla modelde silah, 800'ün üzerinde ülkeye satılıyor. Türkiye'nin gururu sistemler, tüm dünyada kendini ispat ederek ödüllere layık görülüyor.