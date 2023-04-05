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Ekonomi
TRT Haber 05.04.2023 17:34

EYT'lilere ilk ödemeler başladı

EYT düzenlemesine 1,6 milyon kişi başvurdu. Başvuru yapan 250 binden fazla kişinin ise işlemi tamamlandı. Maaş bağlama işlemi bitenlere fark ödemeleri başladı.

EYT'lilere ilk ödemeler başladı

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin hayata geçirilmesinin ardından yaklaşık 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik hakkı doğdu.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesinden itibaren emekli olmak için başvuru yapanların sayısı 1,6 milyona ulaştı.

Emeklilerin bayram ikramiyesinde tarih belli oldu
Emeklilerin bayram ikramiyesinde tarih belli oldu

Başvuru yapan 1,6 milyon EYT’liden 250 binden fazlasının işlemi tamamlandı. Bu kapsamında maaş bağlama işlemi bitenlere fark ödemeleri başladı.

 

Bayram ikramiyesinden EYT'liler de yararlanacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2 bin liraya yükseltilecek bayram ikramiyesi düzenlemesinden EYT kapsamında emekli olacaklar dahil olmak üzere 15,6 milyon emeklinin yararlanacağını açıkladı.

En düşük emekli maaşı ve geçici işçi düzenlemesi komisyondan geçti
En düşük emekli maaşı ve geçici işçi düzenlemesi komisyondan geçti

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