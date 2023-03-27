Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi 23:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
En düşük emekli maaşı ve geçici işçi düzenlemesi komisyondan geçti
En düşük emekli maaşında artış ve geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren teklif, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.
Teklif ile emeklilere ödenen bayram ikramiyeleri bin 100 liradan 2 bin liraya yükseltiliyor.
Kamu kurum ve kuruluşlarındaki geçici işçiler ihtiyaç doğrultusunda 11 ay 29 gün çalışma imkanı elde edecek.
Depremde arama kurtarma çalışmalarına katılan Türk vatandaşlarına Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası, yurt dışından gelen arama kurtarma ekiplerine ise Cumhurbaşkanı Kararı ile Üstün Fedakarlık Nişanı verilebilecek.
Etiketler: Emekli İşçi Kamu Personel Son Dakika
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