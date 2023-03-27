Teklif ile emeklilere ödenen bayram ikramiyeleri bin 100 liradan 2 bin liraya yükseltiliyor.

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki geçici işçiler ihtiyaç doğrultusunda 11 ay 29 gün çalışma imkanı elde edecek.

Depremde arama kurtarma çalışmalarına katılan Türk vatandaşlarına Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası, yurt dışından gelen arama kurtarma ekiplerine ise Cumhurbaşkanı Kararı ile Üstün Fedakarlık Nişanı verilebilecek.