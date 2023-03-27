Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi 22:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AFAD personeliyle iftar yaptı
[Fotograf: AA]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) personeliyle iftarda bir araya geldi.
Oktay, AFAD'da, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil ve AFAD Başkanı Yunus Sezer'den, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin brifing aldı.
Daha sonra Oktay, ramazanın beşinci iftarını, AFAD'daki yemekhanede personelle birlikte yaptı.
Etiketler: Fuat Oktay AFAD
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