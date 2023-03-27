Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi 22:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu, Gineli mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gine Dışişleri, Uluslararası İşbirliği, Afrika Entegrasyonu ve Yurt Dışındaki Gineliler Bakanı Morrisanda Kouyate ile Ankara'da bir araya geldi.
Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Gine halkı ve devletinin 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası dayanışmasını sergilemek amacıyla Türkiye'ye gelen mevkidaşı Kouyate'ye teşekkür ettiğini belirtti.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Gine
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