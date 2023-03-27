TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, Türkiye Büyük Millet Meclis'inde, KİT komisyonu toplantısına katıldı.

Sobacı, TRT'ye yönelik eleştirilere "Biz 2017 yılından da 2018 yılından da 2019 yılından da 2020 yılından da dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler rakamını vermişiz zaten sayın vekilimiz buna dayalı olarak rakamları ifade ediyor. Dış yapımlara olan yani kurumun dışarıdan temin ettiği yapımlara ilişkin rakamı vermişiz. O yüzden sayın vekilimiz bu rakamı zikredebiliyor. Üstüne kurum dışından temin edilen haber ve haber programları için rakamları vermişiz o yüzden sayın vekilimiz rakam zikredebiliyor. Bu nasıl rakam vermemektir. Sadece bir veriyi vermemek üzerinden bir kamuoyu algısı oluşturup üstüne TRT'yi şaibeli ilan etmek çiftlik gibi yandaş beslemesi gibi pejoratif kavramlarla birlikte anmak en hafif ifadesi ile iyi niyet yoksunluğundan beslenmektedir" sözleriyle yanıt verdi.

"Kamu katkısı EBU ortalamasının çok altında"

Sobacı, TRT'nin Avrupa ülkelerindeki kamu yayıncılarına göre çok daha az kamu katkısı aldığını verilerle açıkladı. "O ülkenin kamu yayıncısının gayri safi milli hasıladan ne kadar pay aldığını ortaya koyup ülkeleri sıralıyor. Bu tabloya baktığımızda TRT, EBU ortalamasının çok altında yer almaktadır. Ve 45 ülke arasında 38'inci sıradadır" dedi.

Gelir artışı rakamlara yansıdı

Muhalefetin TRT'nin gelirlerine yönelik eleştirilerini yanıtladı. Gelirlere ilişkin son dönem rakamlarını paylaştı.

Sobacı, kurum gelirlerinin katlanarak arttığına dikkati çekti. "İlan, reklam, sponsorluk marka ve lisanslı ürünler ve program satış gelirleri 4,2 kat artmıştır. İlan ve reklam gelirlerinin TRT'nin 2022 yılı itibariyle 2017 ile karşılaştırıldığında 4,5 kat arttığını biz görüyoruz. Sponsorluk gelirlerinin 7 kat arttığını görüyoruz. Program satışı gelirlerinin 2,6 kat arttığını görüyoruz. Marka ve lisanslı ürünler gelirlerinin 107 nokta 3 kat arttığını görüyoruz" şeklinde konuştu.

"TRT ilkelerinden ödün verilmedi"

TRT Çocuk yayınlarının reklamsız yapıldığını hatırlatan Sobacı, kurumun karını artırırken kamu yayıncılığından da ödün vermediğinin altını çizdi.

Sobacı sözlerine şöyle devam etti:

"TRT olarak benim sorumluluğum sadece kar elde etmek değil. Biz TRT Çocuk'ta önemli bir gelirden fedakarlıkta bulunarak aslında TRT Çocuk'a biz reklam alsak çok büyük gelir elde ederiz. Biz burada kamu yayıncısı olduğumuz için, TRT olduğumuz için bundan fedakarlıkta bulunarak reklamsız bir biçimde yayınlarımıza devam ediyoruz. Sağlıklı nesil yetiştirme anlayışımız ve kamu yararı anlayışımız çerçevesinde"