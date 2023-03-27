Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve diğer ilgililerin de katılımıyla Hatay Afet Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada, çok sayıda ili etkileyen depremin büyük bir yıkım ve üzüntü kaynağı olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, ilk andan itibaren başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, tüm bakanlar, valiler, belediyeler ve tüm kurumlarca seferber olduğunu belirten Akar, "Herkes milletin, vatandaşın yanına koştu. Bu şekliyle felaketin yaralarını sarmak için büyük gayret sarf ettik ve sarf etmeye devam ediyoruz. Bu konuda gerçekten gece gündüz demeden, yağmurda, karda, kışta büyük bir fedakarlık oldu. Devlet ve milletin bir ve beraber olduğunun, tek yumruk, tek yürek olduğunun çok güzel örneklerini verdiniz." diye konuştu.

Depremlerin meydana geldiği 6 Şubat'tan bugüne kadar gelinen noktaya dikkati çeken Akar, büyük mesafeler katedildiğini, bundan sonrası için de devletin milletle omuz omuz çalışmalarının süreceğini vurguladı.

"Eğitim konusunda elimizden gelen neyse gayretimizi gösterdik"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin de ilk andan itibaren vatandaşın yanına koştuğunu aktaran Akar, Mehmetçiğin vatandaşla omuz omuza havada, karada, denizde yapılması gereken ne varsa bunları yaptığını ve yaraların sarılması için gayret gösterdiğini dile getirdi.

Başlangıçta arama kurtarma çalışmalarının olduğunu anımsatan Akar, "Daha sonra havadan, karadan, denizden ulaştırma faaliyetleri söz konusu. Güvenlik ihtiyacı vardı. Arama kurtarmanın arkasında barınma ihtiyacı ortaya çıktı. Barınma ihtiyacıyla iaşe ihtiyaçları ortaya çıktı. Bunların karşılanması için de her türlü gayret gösterildi" ifadesini kullandı.

Akar, sağlık ve eğitim ihtiyacıyla ilgili de çalışmalar yaptıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Eğitim konusunda elimizden gelen neyse gayretimizi gösterdik. Sağlık konusunda yapılabilecek desteklerimizi bir şekilde gerçekleştirdik. Sahra hastanesinin kurulmasıyla İskenderun'daki iki gemimizi hastaneye çevirmek suretiyle vatandaşlarımızın sağlık ihtiyaçlarına karşılık vermeye, ihtiyacı gidermeye gayret gösterdik. Seferber olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu yaraların sarılması için ilk andan itibaren çalışmalarını sürdürüyor. Biz vatandaşlarımızla beraber bu çalışmaları sürdürdük, sürdürmeye devam ediyoruz."

Mehmetçik okullarıyla ilgili de ayrı bir başlık açmak gerektiğini belirten Akar, bu okulların, çalışmalarını sürdürdüğünü hatırlattı. Bu okulların anaokulu, ortaöğretim ve üniversiteye hazırlık düzeyinde devam ettiğini aktaran Akar, 232 Mehmetçik Okulu açtıklarını bildirdi.

Hatay'daki çadır kurulumları

Bakan Akar, Hatay'daki çadır kurulumlarına değinerek, "Hatay'da, NATO ile yaptığımız anlaşma, mutabakat çerçevesinde kurulan, kurulmakta olan çadırlarımız var. Bunlardan 2 bin 600'ü kuruldu, hazır hale gelmek üzere. Çok kısa bir zaman sonra hazır hale gelecek. Yatma yerleri, çalışma alanları, banyosu, tuvaleti, ısıtma, soğutma, jeneratör dahil güzel bir alan meydana gelecek. Bu alanlara ayrıca, önümüzdeki dönemde Defne bölgesinde yapacağımız 4 bin kişilik çadırın da ilave edilmesiyle, kurulmasıyla toplam 6 bin 400 kişilik potansiyel ortaya çıkacak." bilgisini paylaştı.

"Devletimiz burada dimdik ayakta"

Bugün eğitim öğretime başlayan öğrencilere başarılar, öğretmenlere de kolaylıklar dileyen Akar, şunları kaydetti:

"Türkiye, gerçekten büyük ve güçlü bir ülke, bunu bilelim. Bunu sağlayan en önemli unsur da asil milletimizin sahip olduğu kültür, değerler ve devletine olan sadakati ile desteği. Biz devlet ve millet olarak birlikte bu büyük felaketten ve zorluklardan geçmişte olduğu gibi bugün de metanetle, sabırla çalışmak suretiyle birlik ve beraberlik ruhu içinde yaralarımızı saracağız. Bu ruhla tek yürek, yumruk olarak, el ve gönül birliği ile dimdik ayaktayız. Hiçbir şekilde olumsuzluğa, karamsarlığa, kötümserliğe, yalnızlığa yer yok. Devletimiz burada dimdik ayakta ve hiçbir vatandaşımız yalnız değil. Bütün problemler çözülünceye, yaralar sarılıncaya kadar devletimiz ve milletimizle omuz omuza çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Toplantıda, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ile İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı da yer aldı.