Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, İpekli-3 Otogar Konteyner ve Prefabrik Kent'teki depremzedelerle iftar yaptı.

Bu sene deprem felaketi sebebiyle hüzünlü bir ramazan geçirildiğini dile getiren Erdoğan, depremde ve sellerde kaybedilen vatandaşların acısının tüm milletin yüreğini yaktığını belirtti.

Afetlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, tedavileri devam edenlere acil şifa dileyen Erdoğan, İslam dinine göre, deprem, sel, yangın gibi tabii afetlerde can veren müminlerin hükmen şehit sayıldığını söyledi.

Erdoğan, "Depremlerde ve sellerde yitirdiğimiz canların da mahşer gününde inşallah şehitlerimizle beraber haşrolacaklarına inanıyoruz. Evladını, kardeşini, anne babasını, sevdiklerini, yakınlarını, dostlarını kaybetmiş yaralı bir gönlü teskin edecek hiçbir cümlenin, hiçbir kelimenin olmadığının farkındayız. Ateşin düştüğü yeri yaktığını da hepimiz çok iyi biliyoruz. Ama yürek yangınlarımızı söndürmenin yegane yolunun da birlikten, beraberlikten, kardeşlikten, 85 milyon yekvücut olarak dayanışmanın gücüne sarılmaktan geçtiğini unutmuyoruz." diye konuştu.

Bir yardımlaşma ayı olan ramazanı deprem bölgesindeki vatandaşların yükünü hafifletmek için vesile haline getirmek istediklerini söyleyen Erdoğan, bu ay boyunca depremzedelerin daha fazla yanında olarak ramazanı buruk geçirmemeleri adına ellerinden gelen gayreti göstereceklerini anlattı.

Devlet millet omuz omuza vererek, tam bir seferberlik ruhuyla bu zor günlerin üstesinden hep beraber geleceklerini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu amaçla devletimizin ilgili kurumlarının yanı sıra belediyelerimizin tüm imkanlarını bölgeye yönlendirdik. Depremden en çok etkilenen yedi ilimizi ve burada yaşayan vatandaşlarımızı 250 belediyemize adeta zimmetledik. Adıyaman'ı da Erzurum, Ordu, Şanlıurfa, Niğde, Giresun, Gümüşhane, Tokat, Uşak başta olmak üzere toplam 53 belediyemizle kardeş belediye kıldık.

Adıyaman'ın kardeş belediyeleri bilhassa mübarek ramazan ayı boyunca düzenleyecekleri çeşitli etkinliklerle sizlere hizmet edecek. İftar sahur sofralarından gıda ve erzak dağıtımına, barınma ihtiyaçlarının giderilmesinden, manevi destek programlarına kadar her alanda sizlerin yanında olacak. Belediyelerimiz, vakıflarımız, hayırseverlerimiz ve gönüllülerimizle birlikte buruk bir ramazan geçirmemeniz için inşallah canla başla çalışacak.

Sadece bu mübarek günlerde değil, deprem bölgesinde hayat tamamen normalleşene kadar belediyelerimiz faaliyetlerine devam edecek. Biz de seçim gündeminden bağımsız olarak sizleri yalnız bırakmayacak, burada yürütülen çalışmaları bizzat takip etmeyi sürdüreceğiz."

"Her an sizinle beraber bu yolda yürüyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülke ve millete hizmetin, imkandan öte öncelikle bir aşk ve gönül işi olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Biz bu millete aşığız. Biz dertliyiz. Dertli olduğumuz için de buradaki bu süreç, 11 vilayetimizde devam ettiği sürece ben ve arkadaşlarım, tüm bakanlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, askerimiz, jandarmamız, polisimiz, gönüllülerimiz her an sizinle beraber bu yolda yürüyeceğiz. Çünkü milletin derdiyle dertlenmedikten sonra, vatandaşınızın sıkıntısını yüreğinizde hissetmedikten sonra, emanetini taşıdığınız insanlara karşı mesuliyet duymadıktan sonra, her gece yatağa başınızı koyduğunuzda nefsinizi hesaba çekmedikten sonra ne siyasetin ne makamların ne de milletin iradesiyle geldiğiniz koltukların herhangi bir anlamı, herhangi bir değeri vardır."

Neredeyse yarım asırdır siyaset yoluyla ülkeye ve millete hizmet için ter döken birisi olarak vatandaşlara karşı görevlilerinin bilincinde olduklarını belirten Erdoğan, gittikleri her yerde vatandaşların, "Başkanım, ne olur bizi bunların eline bırakmayın." dediğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizin omuzlarımıza yüklediği ağır mesuliyetin farkındayız. Ne pahasına olursa olsun bu umudu boşa çıkarmamakta kararlıyız. Bunun için gerekirse gecemizi gündüzümüze katarak çalışacağız, çalışacağız, çalışacağız, daha çok çalışacağız ve böylece sizinle el ele, omuz omuza bu yolda yürüyeceğiz. Allah'ın izniyle Adıyamanlılarla birlikte hiçbir kardeşimize mahcup olmayacağız." ifadelerini kullandı.

Ecdadın, "Hüner, bir şehir bünyad etmektir. Reaya kalbin abad etmektir." dediğini aktaran Erdoğan, kendilerinin de depremin yıktığı şehirleri bir an önce ayağa kaldırmanın, yeniden eski canlılığına kavuşturmanın gayretinde olduklarını vurguladı.

"Giden canlarımızı geri getiremeyiz. Ama Adıyaman'ı eskisinden çok daha güzel, çok daha güvenli bir şekilde tekrar imar ve ihya edebiliriz." diyen Erdoğan, geçen hafta Kahramanmaraş ve Hatay'da deprem konutlarının ilk partisinin temel atmalarını gerçekleştirdiklerini, bugün de Adıyaman'da 4 bin 431 konut ve köy evinin temelini attıklarını bildirdi.

Erdoğan, "Ülkemiz genelinde yapım süreci başlayan konut, iş yeri, köy evi ve hastane sayısı 56 bin 323'ü buluyor. Şehrimizde yaklaşık 50 bin konut ve 23 bin 640 köy evi inşa edeceğiz. İnşallah bunları da bir sene içerisinde tamamlayıp hak sahiplerine teslim edeceğiz. Nasıl daha önce yaşadığımız depremler, seller, yangınlar sonrasında kısa sürede yaraları sardıysak aynısını burada da Allah'ın izniyle başaracağız." diye konuştu.

"Kimsenin hayallerimizi çalmasına müsaade etmeyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı binalar deprem sınamasından alnının akıyla çıkan TOKİ'yi bu süreçte çok aktif bir şekilde kullanmayı hedeflediklerini de belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Aynı şekilde tüm çağrılarımıza rağmen pek çok zorlukla karşılaştığımız kentsel dönüşüm projelerinde de artık daha kararlı davranacağız. Ne birilerinin aşırı taleplerinin ne gürültü patırtı yapanların ne de ideolojik taassupla hareket eden marjinal çevrelerin kentsel dönüşüm çabalarımızı engellemesine göz yumacağız. Sizlerden, milletimiz yas içindeyken koltuk kavgasına tutuşanlara bakarak karamsarlığa kapılmamanızı istiyorum.

Depremde vefat eden kardeşlerimizin kırkı çıkmadan siyasi ikballerinin derdine düşenlerin durumu moralinizi bozmasın, sizi ümitsizliğe kesinlikle sevk etmesin. Milletimiz her zaman olduğu gibi sandık önüne geldiğinde bu muhterislere hak ettikleri cevabı en güzel şekilde orada verecektir. Biraz daha sabredecek, işimize gücümüze bakacak, kimsenin hayallerimizi çalmasına müsaade etmeyeceğiz.

Bugüne kadar nice badireyi aştığımız gibi inşallah bu imtihanı da Allah'ın lütfuyla başarıyla vereceğiz. Hiç endişeniz olmasın. Türkiye, kurumlarıyla, kapasitesiyle, ekonomik gücüyle, hepsinden önemlisi vatandaşının huzur ve refahını her şeyin üstünde tutan iktidarıyla verilen sözleri yerine getirecek kudrete sahiptir."