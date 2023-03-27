Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi 23:09Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bakanlıktan depremzedelere psikososyal destek
[Fotograf: DHA]
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, depremin ardından toplam 1 milyon 936 bin 909 depremzede ile psikososyal destek görüşmesi yapıldığını açıkladı.
Bakan Yanık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Depremin ardından bugüne kadar; afet bölgesinde 4 bin 808 personel ile 1 milyon 319 bin 464, afet bölgesi dışında 5 bin 213 personel ile 616 bin 623, ALO 183 hattımızda 15 personel ile 822, Toplam 10 bin 36 personel ile 1 milyon 936 bin 909 psikososyal destek görüşmesi yapıldı" ifadelerini kullandı.
Etiketler: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Deprem
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