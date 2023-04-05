Kamu işçisinin zam pazarlığı sürüyor

Yüz binlerce kamu işçisinin gözü kulağı toplu sözleşme görüşmelerinde. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, 700 bin işçinin 2023-2024 yılı maaş zamları için taleplerini iletti.

O talepleri işveren sendikası değerlendirdi. Ardından, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası ev sahipliğinde işçi ve işveren temsilcileri bir araya geldi. Görüşmede işveren tarafının istekleri de masadaydı. Toplantı yaklaşık 2 saat sürdü.

İşçi sendikaları mali haklara ilişkin isteklerini sıraladı. Sendikalar, hiçbir işçinin ücretinin 15 bin liranın altında kalmamasını istiyor. İlk 6 ay için talep edilen zam oranı yüzde 45. Yüzde 15 refah payı verilmesi beklentiler arasında. Toplu iş sözleşmesi kapsamında kamu işçilerinin, sosyal haklarıyla ilgili talepleri de var. Bu yıl için aylık 2 bin 500 lira, gelecek yıl için de 3 bin 500 lira sosyal yardım isteniyor.

İşveren tarafı ise zamma ilişkin rakam paylaşmadı.

Tarafların süreç ile ilgili önümüzdeki hafta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.