Emeklilerin bayram ikramiyesinde tarih belli oldu

Emeklilerin maaş ve ikramiyeleri Ramazan Bayramı öncesi hesaplara yatırılacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki aylıklar ile emeklilerin bayram ikramiyeleri 14-19 Nisan'da ödenecek.

Buna göre, SSK kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri; Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanlara 14 Nisan'da, ödeme günü 21, 22, 23 olanlara 15 Nisan'da, ödeme günü 24, 25, 26 olanlara 16 Nisan'da ödeme yapılacak.

Emekli Sandığı ve Bağkur'luların ödeme günleri

Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19 Nisan'da, Bağkur kapsamında aylık alanlara ise ödeme günü 25 ve 26 olanlara 17 Nisan'da, ödeme günü 27 ve 28 olanlara 18 Nisan'da aylık ve ikramiyeleri ödenecek.