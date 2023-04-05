Depremin etkisi yıl sonu ihracat hedefini değiştirmeyecek

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Türkiye'nin yılın ilk çeyreğine ilişkin ihracat karnesini değerlendirdi.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle son 2,5 yılda ilk defa şubat ayında ihracatın gerilediğine işaret eden Gültepe, yıllık bazda bu gerilemenin yüzde 6,4 olduğunu söyledi. Gültepe, Türkiye'nin, dünyada görülmemiş çok büyük bir felaket yaşadığını ve afetin boyutuna göre bu rakamın bile iyi olduğunu söyledi.

"Hazirandan sonra bu artışların büyüyerek devam edeceğini düşünüyorum"

Martta ise bugüne kadarki en yüksek aylık ihracat rakamına ulaşılarak, 23,6 milyar dolarlık dış satım gerçekleştirildiğine dikkati çeken Gültepe, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda emeği geçen tüm ihracatçılara teşekkür ediyorum. İlk çeyrekte de 61,6 milyar dolara yakın ihracat gerçekleştirdik. İlk üç aya bakınca ortalama yüzde 2,3 civarında artış oldu. Artış olması bizler açısından pozitif ve motivasyonumuzu yukarı doğru taşıyacak nitelikte. Önümüzdeki dönemde, hazirandan sonra bu artışların büyüyerek devam edeceğini düşünüyorum. Dünya bir durgunluktan, resesyondan çıkıyor. Savaşın etkileri, enerji krizleri, Avrupa'da yaşanan sorunlar devam etse de azalıyor. Dolayısıyla bunların canlanmasıyla, talebin artmasıyla beraber bizler de yeni stratejilerle, uzak pazarları 'yakın pazar' haline getirerek, rakamları inşallah daha büyüterek, artırarak devam edeceğimizi düşünüyorum."

"Yıl sonunda 256 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirebileceğimizi düşünüyoruz"

Depremin yıl sonu ihracat hedefini değiştirmeyeceğini ve gelen sinyallerin bu yönde olduğunu vurgulayan Gültepe, "İkinci dönemde, ikinci 6 ayda ihracatın daha fazla artacağını ve yıl sonunda 256 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirebileceğimizi düşünüyoruz. Bugünkü veriler bu kapsamda onu gösteriyor, inşallah yakalayacağız." ifadesini kullandı.

"Çift rakamlı artışları çok rahat görürüz"

Gültepe, ihracatçının son 4-5 ayda rekabet konusunda biraz sıkıntı yaşadığına işaret ederek, kur ve enflasyon arasındaki dengenin, özellikle emek yoğun sektörleri etkilediğini dile getirdi. Toplam 27 sektör bulunduğunu belirten Gültepe, "Eskiden 27 sektörün ihracatı da artış gösterirdi, bu dönemde 27 sektörün yarısı artı, yarısı eksi gösteriyor. Bazı sektörlerimiz bu kapsamda iyi. Özellikle otomotiv, elektrik elektronik, hububat, iklimlendirme ve makine sektörlerimiz, son dönemin en fazla artış sağlayan sektörleri. Bunların itici gücü, eksi yapan sektörlerimizi yukarı doğru taşıyor. Biraz daha bu kapsamda kurla enflasyon bağlantısını bir şekilde yaparsak tüm sektörler artıya doğru giderse çift rakamlı artışları çok rahat şekilde görürüz diye düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Deprem bölgesindeki çalışmalarına ilişkin de bilgi veren Gültepe, şunları kaydetti:

"Bütün bakanlarımız, bütün STK'lar olarak bizler oradayız, birlik başkanlarımızla beraber oradaki üreticiler ve ihracatçılarla sürekli istişare halindeyiz. Şu anda 1200 konteynerlik şehri bitirmek üzereyiz, inşallah bayrama kadar bitirerek oradaki insanların yaşaması ve sanayicilerin eleman sorunu, dışarıya giden insanların geri dönmesi noktasında bir nebze de olsa destek sağlayacağız. 2 ay içinde prefabrik şehirler bitince, insanlarımız tekrar doğdukları, büyüdükleri, çalıştıkları yere geri döndükten sonra oradaki kapasite tekrar yüzde 80 seviyesine çıkacak diye ümit ediyoruz. Oraya çıktıktan sonra bölge tekrar eski gücüne o kapsamda gelir diye düşünüyorum."

Gültepe, bölgedeki ihracatçıların en fazla yaşam ünitesi ve eleman sıkıntısı yaşadıklarına dikkati çekerek, "Firmaların bize ulaşan taleplerini, biz anında hangi bakanlıklar ilgiliyse oraya ulaştırıyoruz, kısa zamanda çözüm yolları arıyoruz. Finansla ilgili olan problemleri bize getiriyorlar, o konuda da Hazine ve Maliye Bakanı'mız ile ve bankalarla sürekli istişare halinde bulunarak bilgileri aktarıyoruz." dedi.

Gültepe, ellerindeki pazarları kaybetmemek için kurun enflasyon oranında artmasını istediklerini dile getirdi.

"Vatandaşa hizmet vermesini şu anda düşünmüyoruz"

Türk Ticaret Bankası'nın İhracatı Geliştirme AŞ (İGE AŞ) tarafından satın alınmasını da değerlendiren Gültepe, "İhracatçılarımızın finansman sorunu noktasında İGE AŞ'yi kurduk, teminat, kefalet sistemini ortaya koyduk. Şu ana kadar 7 binin üzerinde firma bundan yararlandı. Özellikle bunun kaldıraç etkisi yaratması, ihracatçıların kendi bankası olması için ihracatçı gibi düşünecek, ihracatçıyla yatıp ihracatçıyla kalkacak, onların projeleriyle ortak olacak ve onların yöneteceği banka için yola çıktık. Önümüzdeki dönemde ihracatçı finansman krizi yaşamayacak. Çok daha kolay ulaşabilecek. Bu kapsamda ihracatçıya çok büyük destek oluruz." ifadelerini kullandı.

Gültepe, bu bankanın, Türk Eximbank'tan farklı olarak mevduat toplayacağına işaret ederek, şunları söyledi:

"Firmalarımız, bireysel ya da firma bazında kurumsal hesap açacak, ihracat bedellerini bu banka üzerinden çok rahat takip edebilecekler. Vatandaşa hizmet vermesini şu anda düşünmüyoruz. Sadece kurumsal firmalara ve kurumsal firmalar içindeki ihracatçıya. Yatırım ve işletme kredilerini önümüzdeki dönemde ortaya koyacağız."

"Mart ayında da otomotiv birinci oldu, 3,3 milyar dolar yaptı"

Çip krizinin çözülmesinin ihracat rakamlarına yansıdığını da belirten Gültepe, "Mart ayında da otomotiv birinci oldu, 3,3 milyar dolar yaptı. Sorun çözüldü gözüküyor şu anda. O rakamlar da daha fazla artar. Sadece o değil, elektrik elektronik sektörleri de son dönemin en fazla artış yapan sektörleri oldu." dedi.