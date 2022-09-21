6 milyon kişinin merakla beklediği 'emeklilikte yaşa takılanlar' düzenlemesinde sona doğru geliniyor. Gözler aralık ayına çevrildi. Bakanlık bünyesinde kurulan özel ekip tek bir formül üzerinde yoğunlaşmış durumda. Çalışmanın ana hatları belli oldu.

Şu anda ise teknik detaylar üzerinde yoğun bir mesai yürütülüyor.

EYT düzenlemesinde merak edilen birçok başlık var. Onlardan biri de staj sigortasının EYT’de geçerli olup olmayacağı. Akıllardaki başka bir soru ise yıpranma olarak bilinen fiili hizmetin EYT sürecine etkisi. EYT kapsamında gündeme gelen kısmi emeklilik konusu da merak edilen detaylar arasında yer alıyor.

"Milyonlarca işçinin beklentisi ve talebi var"

EYT konusunda merak edilenleri TRT Haber'e değerlendiren Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, şunları kaydetti;

"Mevcut yasal düzenlemelerimiz içerisinde staj başlangıcını sigortalılık başlangıcı kabul edilmediğini ifade edebiliriz. Ama bu konuda milyonlarca işçinin beklentisi ve talebi de var.

Fiili hizmet zammı kamuoyunda yıpranma payı olarak bilinen hususta EYT'yi etkilemiyor. Çünkü sigortalılık süresini yıl olarak geriye götürmüyor.

Engellilerin emekliliği ile ilgili bir durum söz konusu. Ancak engelli emeklilerinde bir yaş şartı yok. Engellilere dair sigortalılık süresine ilişkin düzenleme yapılması gerekir."

Çalışma Bakanlığı bünyesindeki, çalışma grubu tüm teknik ayrıntılar üzerinde yoğun bir mesai yürütüyor. EYT düzenlemesinin Ocak ayında Meclis'e gelmesi bekleniyor.

Haber: Süleyman Yaşar