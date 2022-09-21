Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin indirim kampanyasına ilişkin twitter hesabından yaptığı duyuruda şunları kaydetti;

Bugüne kadar tam 1 milyon 170 bin konut inşa eden TOKİ’mizin tecrübesiyle; milletimize uygun fiyatlı güvenli konutlar sunmak için gece gündüz çalışıyoruz. İlk Evim İlk İş Yerim projemiz de bu hedefle yola çıkmış; yerli ve milli imkânlarla yapılan bir millet kampanyası.

Kampanyamızda maliyet üzerinden yaptığımız yüzde 40 indirimle vatandaşımıza en uygun şartları oluşturmaya çalıştık. Ödeme sırasında da kolaylıklar sağlamaya devam edeceğiz. Ayrıca daha önce TOKİ’den ev alan ve borcu devam edenler için de bir müjdemiz var.

Borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için indirim kampanyamız hazır. Kampanyanın detaylarını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yarın açıklayacak.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletimizin yararına ne varsa yapmaya devam edeceğiz.