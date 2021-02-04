Koronavirüs ile mücadele kapsamında esnafa destek devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Ocak'ta partisinin il kongresinde yaptığı açıklamada, esnaf ve sanatkârın kredi borçlarının 6 ay erteleneceğini duyurmuştu.

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Halkbank tarafından esnaf ve sanatkarlara kullandırılan Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli kredilerin, 1 Ocak- 30 Haziran 2021 arasında ödenmesi gereken 6 aylık taksitleri ertelenecek.

Bu arada salgın tedbirleri kapsamında kapatılan işyerleri için daha önce de mücbir sebep kararı alınmış, bu işletmelerin vergi ödemeleri de ertelenmişti.