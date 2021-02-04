Esnafın kredi borcu ertelendi
Halkbank'tan kredi alan esnafların kredi taksitleri ertelendi. Erteleme kararı 6 aylık dönemi kapsıyor. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Koronavirüs ile mücadele kapsamında esnafa destek devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Ocak'ta partisinin il kongresinde yaptığı açıklamada, esnaf ve sanatkârın kredi borçlarının 6 ay erteleneceğini duyurmuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Halkbank tarafından esnaf ve sanatkarlara kullandırılan Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli kredilerinin, 1 Ocak-30 Haziran arası ödenmesi gereken taksitleri ertelenecektir.https://t.co/6iM8pHBQBm pic.twitter.com/2cdSVadTGO— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 25, 2021
Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Halkbank tarafından esnaf ve sanatkarlara kullandırılan Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli kredilerin, 1 Ocak- 30 Haziran 2021 arasında ödenmesi gereken 6 aylık taksitleri ertelenecek.
Bu arada salgın tedbirleri kapsamında kapatılan işyerleri için daha önce de mücbir sebep kararı alınmış, bu işletmelerin vergi ödemeleri de ertelenmişti.
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