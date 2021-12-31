Haber Giriş: 31 Aralık 2021 Cuma 01:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Enflasyon rakamları Pazartesi günü açıklanacak
[Fotoğraf: AA]
Türkiye İstatistik Kurumu, aralık ayı enflasyon rakamlarını 3 Ocak 2022 Pazartesi günü açıklayacak. Tüketici Fiyat Endeksi, kasımda bir önceki aya göre yüzde 3,51 artış göstermişti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 21 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete göre, ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 8,54 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 5,50, en yüksek yüzde 14,60 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 8,54) göre bir önceki ay yüzde 21,31 olan yıllık enflasyonun yüzde 30,05'e yükseleceği hesaplanıyor.
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