Çok Bulutlu 25.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 30.10.2023 12:30

Enerjide yeni adımlar yolda

12. Kalkınma Planı'na göre, yenilenebilir enerjide yeterlilik en üst seviyeye çıkarılacak. Akkuyu NGS devreye alınırken, Gabar petrolleri ve Karadeniz doğal gazı keşfi gibi yeni somut projeler hayata geçirilecek.

Enerjide yeni adımlar yolda

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın bugün TBMM’de sunumunu yaptığı 12. Kalkınma Planı’na göre, enerji sektörü öncelikli gelişme alanları arasına dahil edildi. Enerjinin sürekli, kaliteli, sürdürülebilir, güvenli ve karşılanabilir maliyetlerle arzı ve kaynak çeşitlendirmesi sağlanacak.

2053 yılı net sıfır emisyon hedefini esas alarak yerli ve yenilenebilir enerji kaynakları değerlendirilerek kendine yeterliliği en üst seviyeye yükselten, nükleer teknolojiyi elektrik üretiminde kullanan, enerji verimliliğini artıran, enerji teknolojilerinde yerlileşmeyi önceleyen, yeni teknolojileri entegre eden ve uluslararası enerji ticaretinde Türkiye’nin stratejik konumunu güçlendiren rekabetçi bir enerji sektörü yapısına ulaşılması hedeflendi.

İlk nükleer santral devreye alınacak

Akkuyu Nükleer Güç Santralinin bütün üniteleri devreye alınarak, ilave nükleer santral kurulumlarına yönelik çalışmalara devam edilecek.

Sakarya Doğal Gaz Sahasından üretilecek doğal gazın ekonomiye kazandırılmasına yönelik faaliyetler yoğun bir şekilde sürdürülecek. Tuz Gölü Doğal Gaz Yeraltı Depolama Tesisinin kapasitesi artırılacak.

Somut projelerle dışa bağımlılık azaltılacak

Madencilik ürünlerinin yurt içinde işlenmesine ve uç ürün geliştirilmesine öncelik verilecek. Kara ve denizlerde petrol ve doğal gaz arama faaliyetleri kapsamında sismik ve sondaj çalışmaları yoğunlaştırılacak. Gabar petrolleri ve Karadeniz doğal gazı keşfi örneklerinde olduğu gibi, bu alanda da somut projeler hayata geçirilerek dışa bağımlılık azaltılacak.

Yurt dışında uygun yatırım ve üretim imkânları belirlenerek maden, petrol ve doğal gaz arama ve yatırım konularında işbirlikleri geliştirilecek. 

ETİKETLER
Cevdet Yılmaz Doğalgaz Nükleer Enerji Santralleri Nükleer Santral Petrol Yenilenebilir Enerji
Sıradaki Haber
5 milyon ilave istihdam oluşturulacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:52
İngiltere, kripto varlıklara sıkı düzenleme getirme planlarını teyit etti
14:49
BM Genel Sekreteri Guterres: (İklim krizi) Bu deliliği durdurmalıyız
14:38
ABD ve Güney Kore hava kuvvetleri ortak uçuş eğitimi düzenledi
14:22
İspanya'nın Kanarya Adaları'na son 30 günde 13 binden fazla düzensiz göçmen geldi
14:15
Gazze kent merkezinin yakınlarına kadar giren İsrail askeri araçları geri çekildi
14:19
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 6 terörist etkisiz
Kars'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü
Kars'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü
FOTO FOKUS
100 yılda Türkiye sağlıkta çığır açtı
100 yılda Türkiye sağlıkta çığır açtı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ