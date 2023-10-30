Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın bugün TBMM’de sunumunu yaptığı 12. Kalkınma Planı’na göre, üretimin ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarını bütüncül olarak ele alan, teknoloji kullanım düzeyi ve verimliliği yüksek, örgütlü, rekabetçi, arz-talep dengesi çerçevesinde planlı üretim yapılan, doğal kaynakları etkin ve sürdürülebilir kullanan ve toplumun yeterli ve dengeli beslenmesini sağlayan bir tarım sektörü hedeflendi.

On İkinci Kalkınma Planı döneminde üretim maliyetlerinin düşürülerek tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla üreticilere girdi ve fark ödemesinde destek sağlanmaya devam edilecek.

2,7 milyon hektar toplulaştırılmış arazinin tescil işlemleri tamamlanacak

Tarımsal altyapının güçlendirilmesi amacıyla 750 bin hektar alan sulamaya açılacak ve ekonomik olarak sulanabilecek alan miktarı olan 8,5 milyon hektarın yüzde 92,4’ünün sulanması sağlanacak. Sulama yatırımlarıyla eşgüdümlü olarak 2,5 milyon hektar tarım arazisinin toplulaştırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek, 2,7 milyon hektar toplulaştırılmış arazinin tescil işlemleri tamamlanacak.

Üretici örgütlerinin kurumsal ve beşeri yapıları güçlendirilerek tarımsal üretim süreçlerinde daha etkin rol almaları sağlanacak. Sürdürülebilir orman yönetimi ve düşük karbonlu kalkınma hedefi çerçevesinde yutak alan kapasitesi artırılacak ve elverişli arazilerde endüstriyel ağaçlandırma çalışmalarına devam edilecek.

Orman yangınlarını önleyici tedbirlerin artırılması sağlanacak, karar destek sistemleri güçlendirilecek, kara ve hava taşıt filosunun artırılmasına devam edilecek.