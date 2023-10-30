5 milyon ilave istihdam oluşturulacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın bugün TBMM’de sunumunu yaptığı 12. Kalkınma Planı’na göre, Plan döneminde gerçekleşmesi öngörülen büyümenin vatandaşlara istihdam imkânları sunması ve gelir yaratması sağlanacak. Bu kapsamda beşeri altyapının güçlendirilmesi büyümenin sürdürülebilirliğini sağlayacak, çalışma çağındaki bireylerin işgücüne katılım fırsatları artırılacak, işgücü piyasasının değişen taleplerine uyum sağlamak amacıyla nitelikli ve odaklı eğitim yaygınlaştırılacak.

Plan dönemi boyunca büyüme hedefleriyle uyumlu olarak beş milyon ilave istihdam oluşturularak işsizlik oranının dönem sonunda yüzde 7,5’a gerilemesi sağlanacak.

Plan döneminde ulaşılması öngörülen büyüme hedefleri doğrultusunda küresel piyasalarla uyumlu, rekabet gücü yüksek, Türkiye’nin kalkınma sürecine düşük maliyet ve giderek artan finansal araç çeşitliliği ile katkı verebilen, sürdürülebilirlik ekseninde ilerleyen ve kurumsal yapısı güçlü bir finansal sektörün oluşturulması amaçlandı.

