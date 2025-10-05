Emtia piyasaları ABD'de federal hükümetin kapandığı haftada karışık seyretti

Piyasalarda gelecek hafta yatırımcıların odağında, ABD’de federal hükümetin yeniden açılmasına yönelik belirsizliğin giderilip giderilmeyeceği ve Fed toplantı tutanakları yer alacak.

ABD’de Demokratlar ile Cumhuriyetçilerin bütçe üzerinde uzlaşamaması sonucu federal hükümetin kapanması, geçen hafta veri akışını aksattı. Bu kapsamda Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS), haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve tarım dışı istihdam gibi kritik göstergeleri yayımlayamadı.

Söz konusu kesinti, kamu kurumlarının ürettiği verilere erişimi sınırlayarak Fed’in veri temelli para politikası sürecinde öngörülebilirliği azalttı.

Analistler, buna karşın para piyasası fiyatlamalarında bu ay ve aralık toplantılarında faiz indirimlerinin süreceğine yönelik beklentilerin güçlü kaldığını, 2026’da ise en az iki ek indirimin öngörüldüğünü belirtti.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, hükümetin kapanmasının büyümeyi olumsuz etkileyebileceğini kaydetti. Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Julie Kozack, etkinin sürece ve uygulamaya bağlı olduğunu belirterek “Federal hükümetin tam olarak finanse edilmesini sağlayacak bir uzlaşmaya varılmasını umuyoruz.” ifadesini kullandı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, kapanmanın ekonomik sonuçlarının artığına dikkati çekerek, BLS ve Ekonomik Analiz Bürosu (BEA) verilerinin askıda olması nedeniyle politika yapıcılar ve piyasa aktörlerinin belirsizlik içinde hareket ettiğini söyledi.

Öte yandan, haftanın son günü Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin ayrı ayrı sunduğu geçici bütçe tasarıları yeterli oyu alamadı.

Söz konusu gelişmelerin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi haftayı yüzde 4,12 seviyesinde tamamlarken, dolar endeksi yüzde 0,4 düşüşle 97,7'ye indi.

Altında yükseliş 7'nci haftaya taşındı

Değerli metaller, tamamlanan haftada ABD’de federal hükümetin kapanmasının tetiklediği güvenli liman talebi ve Fed’in faiz indirimi beklentileriyle paladyum hariç değer kazandı.

Analistler, değer kaybeden dolar endeksinin ve jeopolitik risklerin de değerli metalleri destekleyen bir diğer unsur olduğunun altını çizdi.

Altının ons fiyatı, üst üste yedinci haftada da yükselişini sürdürerek haftayı 3 bin 887 dolardan tamamlarken, hafta içinde 3 bin 896,93 dolarla rekor tazeledi.

Gümüşün ons fiyatı, altındaki güçlü seyre paralel 48,37 dolara yükselerek Nisan 2011’den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Gümüş haftayı 47,99 dolardan tamamladı.

Bu gelişmelerle değerli metallerde, ons bazında fiyatlar, gümüşte yüzde 4,2, platinde yüzde 2,3, altında yüzde 3,4 değer kazanırken, paladyumda yüzde 0,8 değer kaybetti.

Baz metaller, tamamlanan haftada ABD hükümetinin kapanması ve büyüme endişeleri fiyatlar üzerinde etkili olsa da Fed’in faiz indirimi beklentileri ve düşen dolar endeksinin desteğiyle haftayı pozitif seyirde tamamladı.

Bakır fiyatlarında, Endonezya’daki dünyanın en büyük ikinci bakır madeni Grasberg’de yaşanan kaza sonrası küresel arz sıkışıklığı yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, kazanın yol açtığı yıllık bazda yaklaşık 500 bin ton üretim kaybının bakırda uzun süreli arz açığı riski doğurabileceğini kaydetti.

Bu gelişmelerle baz metallerde tezgah üstü piyasada bu hafta fiyatlar libre bazında bakırda yüzde 6,8, çinkoda yüzde 4,7, alüminyumda yüzde 2,2, nikelde yüzde 1,9, kurşunda yüzde 0,6 değer kazandı.

Petrol 4 ayın en düşük seviyesinde

Petrol fiyatları, tamamlanan haftada ABD ham petrol stoklarındaki artış, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve ortakları OPEC+’ın gelecek ay üretimi artırabileceğine yönelik haber akışı ve ABD’deki hükümetin kapanmasının etkisiyle gerileyerek dört ayın en düşük seviyesi olan 64,11 doları gördü.

OPEC+ üyesi ülkelerin kasıma yönelik üretim miktarını belirlemek üzere toplanmasına yönelik beklentiler fiyatları baskılarken, Suudi Arabistan'ın pazar payını artırma hedefi kapsamında kasımda günlük 500 bin varile kadar ek artış olabileceğine yönelik haber akışı da fiyatlamalara yansıdı.

Aynı zamanda, ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) çarşamba günü yayımladığı verilere göre, ülkenin ticari ham petrol stokları 1,8 milyon varil artarak üç haftalık düşüş serisini sonlandırdı.

Beklentilerin üzerinde gerçekleşen bu artış, rafineri faaliyetlerindeki zayıflama ve talepteki yavaşlamaya işaret etti. Benzin stokları 300 bin varil, distilat stokları ise 600 bin varil yükseldi.

ABD’de Kongre’nin bütçe tasarısını onaylayamaması nedeniyle hükümetin kapanması da piyasalar üzerinde baskı yaratan bir diğer unsur oldu.

Bu gelişmelerle, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 6,4 azalırken, New York Ticaret Borsası'nda işlem gören doğal gazın İngiliz termal birimi (MMBtu) cinsinden fiyatı da yüzde 17,3 değer kazandı.

Tarım emtialar karışık seyretti

Tarım emtialarında ise tamamlanan haftada ABD Tarım Bakanlığının (USDA) yayımladığı rapor ve küresel arz koşulları fiyatlamalar üzerinde etkili oldu.

USDA’nın yayımladığı raporda yer alan yüksek üretim ve stok tahminleri, küresel arz baskılarını artırarak fiyatlarda dalgalanmalara neden oldu.

ABD’de etanol üretiminin beklentilerin altında kalması ve mısır stoklarının tahminlerin üzerinde açıklanması, mısır fiyatlarında satış baskısını artırdı, ancak ihracat talebindeki toparlanmayla haftayı pozitif tamamladı.

Pirinç fiyatlarında ise Hindistan’daki güçlü muson yağışları üretim beklentilerini artırarak küresel arz endişelerini hafifletti.

Bu gelişmelerle, bu hafta Chicago Ticaret Borsası'nda kile başına fiyatlar pirinçte yüzde 1,2, buğdayda yüzde 1 değer kaybederken, soya fasulyesinde yüzde 0,3 ve mısırda yüzde 0,6 arttı.

ABD'de faaliyet gösteren emtia borsası Intercontinental Exchange'te libre bazında fiyatlar, pamukta yüzde 1,7 azalırken, kahvede yüzde 2,7, şekerde yüzde 0,7 arttı. Kakaonun ton başına fiyatı ise haftayı yüzde 10,6 azalışla tamamladı.