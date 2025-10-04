Parçalı Bulutlu 20.7ºC Ankara
Ekonomi
AA 04.10.2025 11:49

Israrcı eski nişanlıya "huzur bozma" suçundan hapis cezası

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, ayrıldığı nişanlısıyla barışmak için çok sayıda mesaj atan sanığa, "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan verilen 3 ay hapis cezasını onadı.

Israrcı eski nişanlıya "huzur bozma" suçundan hapis cezası

Dairenin kararına göre, Sakarya'da yaşayan nişanlı çift, bir müddet sonra anlaşamayarak ayrıldı.

Ayrılığı kabullenemeyen erkek, eski nişanlısına "tekrar bir araya gelelim" içerikli mesajlar atmaya başladı.

Teklifi her seferinde reddedilen erkeğin ısrarlarından rahatsız olan kadın, mesajların çıktısını alarak Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu.

"Kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan Sakarya 3. Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan sanık, yerel mahkeme tarafından 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sanığın yerel mahkeme kararını temyiz etmesi üzerine dosyaya bakan Yargıtay 12. Ceza Dairesi, sanık hakkında "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan verilen mahkumiyet hükmünü hukuka uygun bularak onadı.

Dairenin kararında, yargılama sürecindeki işlemlerin usul ve kanuna uygun olarak yapıldığı, toplanan tüm deliller kapsamında eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı belirtilerek sanık hakkındaki mahkumiyet hükmünde hukuka aykırılık görülmediği ifade edildi.

Yargıtay
Gazze'de "Küresel Sumud Filosu" gemilerine destek mesajı
