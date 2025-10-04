Çok Bulutlu 18.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 04.10.2025 09:06

Yasa dışı bahis reklamı yapan sosyal medya hesaplarına erişim engeli

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı tespit edilen yüksek takipçili 10 sosyal medya hesabına erişim engeli getirilmesi kararı aldı.

Yasa dışı bahis reklamı yapan sosyal medya hesaplarına erişim engeli

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Reklam Kurulu'nun 11 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirdiği 361. toplantısında, yasa dışı bahis ve kumar reklamları öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldı.

Kurul tarafından yapılan incelemeler neticesinde, yasa dışı bahis ve kumar reklamları aracılığıyla tüketicileri çeşitli yasa dışı sitelere yönlendirdiği belirlenen yüksek takipçili 10 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Açıklamada, söz konusu sosyal medya hesapları ve yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin muhatapları hakkında adli tahkikat süreçlerinin başlatılabilmesi amacıyla ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların yapılacağı da kaydedildi.

Bakanlık, tüketicilerin haklarının korunması ve yasa dışı reklam faaliyetleriyle etkin ve kararlı bir şekilde mücadele edilmesine vurgu yaparak, özellikle gençlerin bu tür zararlı etkilerden uzak tutulması için çalışmaların ve denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi.

ETİKETLER
Ticaret Bakanlığı
Sıradaki Haber
Biyoçeşitlilik ve habitatın korunması için geliştirilen projeler desteklenecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:48
Zorunlu kış lastiği uygulamasında tarih öne çekildi
08:09
Ümraniye'de otomobil bariyerlere saplandı: 1 ölü, 1 yaralı
08:01
Biyoçeşitlilik ve habitatın korunması için geliştirilen projeler desteklenecek
07:46
Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı 6-7 Ekim'de ziyaretçilerini ağırlayacak
07:35
Bakan Kacır: Türkiye mobilite ekosisteminin dönüşümüne liderlik etmeye hazır
07:02
Kütahya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Gazze’de “Küresel Sumud Filosu” gemilerine destek mesajı
Gazze’de “Küresel Sumud Filosu” gemilerine destek mesajı
FOTO FOKUS
Özgürlük Filosu Gazze yolunda
Özgürlük Filosu Gazze yolunda
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ