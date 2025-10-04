Yasa dışı bahis reklamı yapan sosyal medya hesaplarına erişim engeli

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Reklam Kurulu'nun 11 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirdiği 361. toplantısında, yasa dışı bahis ve kumar reklamları öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldı.

Kurul tarafından yapılan incelemeler neticesinde, yasa dışı bahis ve kumar reklamları aracılığıyla tüketicileri çeşitli yasa dışı sitelere yönlendirdiği belirlenen yüksek takipçili 10 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Açıklamada, söz konusu sosyal medya hesapları ve yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin muhatapları hakkında adli tahkikat süreçlerinin başlatılabilmesi amacıyla ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların yapılacağı da kaydedildi.

Bakanlık, tüketicilerin haklarının korunması ve yasa dışı reklam faaliyetleriyle etkin ve kararlı bir şekilde mücadele edilmesine vurgu yaparak, özellikle gençlerin bu tür zararlı etkilerden uzak tutulması için çalışmaların ve denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi.