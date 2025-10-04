Çok Bulutlu 18.9ºC Ankara
Ekonomi
AA 04.10.2025 07:44

Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı 6-7 Ekim'de ziyaretçilerini ağırlayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca düzenlenen Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı (EVF 2025), 6-7 Ekim'de İstanbul Kongre Merkezi'nde kamu, özel sektör, akademi ve sivil toplumun önde gelen temsilcilerini bir araya getirecek.

Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı 6-7 Ekim'de ziyaretçilerini ağırlayacak

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Enerjimiz verimli, geleceğimiz güvenli" temasıyla düzenlenecek etkinlik, kamu, özel sektör, akademi ve sivil toplumun önde gelen temsilcilerini bir araya getirerek enerji verimliliğinde yeni nesil çözümlerin tartışılacağı kapsamlı bir platform sunacak.

6-7 Ekim'de İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek EVF 2025, paneller, oturumlar ve fuar alanında sergilenecek yenilikçi teknolojilerle, ulusal ve uluslararası katılımcılar için ilham verici bir buluşma noktası olacak.

Forumun açılışının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılması bekleniyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış konuşmalarının ardından bu yıl 25'incisi düzenlenen Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışması (SENVER) ile 2'incisi düzenlenen Binalarda Enerji Verimliliği Proje Yarışması (BENVER) kapsamında dereceye giren projelerin sahiplerine ödülleri takdim edilecek.

Forumla eş zamanlı düzenlenecek fuarda, enerji sektörünün önde gelen firmaları yer alacak. Türkiye'nin enerji verimliliği hedeflerine katkı sağlayacak politikaların, teknolojilerin ve işbirliklerinin konuşulduğu en kapsamlı platformlardan biri olan EVF 2025, bu yıl da karar vericiler, uzmanlar ve sektör temsilcileri için buluşma imkanı sağlayacak.

Katılımın ücretsiz olduğu etkinliğe kayıtlar fuar alanında veya "evf.org.tr" adresinden çevrim içi yapılabiliyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
